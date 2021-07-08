الكاظمي: لا بديل عن المشروع الوطني لحل أزمة السكن

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الأربعاء، أن مدة تسديد قروض البناء ستصل إلى (20) عاما. وقال الكاظمي في حديث زيارته إلى مصرف صندوق الإسكان نقله مكتبه الإعلامي في بيان تلقته (المدى)،

إن “زيارتنا لهذا المصرف اليوم تأتي استكمالاً لما بدأناه من مبادرات تتعلق بتوزيع الأراضي السكنية للمواطنين، ومنح القروض الميسرة لهم؛ لغرض بنائها”، مبينا أنه “وجّهنا بتسهيل الإجراءات وتجاوز الروتين والبيروقراطية في ترويج معاملات المواطنين”. وأشار إلى أنه “خصصنا مبالغ طائلة لتمويل منح القروض للمواطنين بفوائد تصل الى الصفر، وبشروط ميسرة”، لافتا الى أن “البنك المركزي وبتوجيه من الحكومة عمل على زيادة مخصصات قطاع الإسكان من أجل شمول أكبر عدد من المستفيدين”. وأكد الكاظمي وفقا للبيان، أن “مدة تسديد القروض ستصل إلى (20) عاماً؛ وبهذا لن تشكل أقساط التسديد عبئاً على المواطن العراقي”، موضحا أنه “هدفنا توفير سكن لكل المواطنين سواء عبر توزيع قطع الأراضي، أو مبادرات منح قروض بلا فوائد للمتقدمين للمجمعات الاستثمارية”. ولفت إلى أنه “لا بديل عن المشروع الوطني لحل أزمة السكن في البلاد”.

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