شيرين عبد الوهاب تشكر الفنانين الداعمين لها فى أزمتها الأخيرة: عيلتى الكبيرة

كتبت: آلاء عبد العزيز

حرصت المطربة شيرين عبد الوهاب، على تقديم الشكر لكل الفنانين الذين قدموا لها الدعم في أزمتها الأخيرة والشائعات التي دارت حول علاقتها مع زوجها المطرب حسام حبيب، حيث نشرت عبر حسابها الشخصى بموقع تويتر، تغريدة لتوجيه الشكر لكل الفنانين بالاسم

وكتبت عبد الوهاب في تغريدتها: “أحب أشكر عيلتي الكبيرة من فنانين الوطن العربي على دعمهم ليا ولحسام وحبهم، أخواتي وزملائي وأساتذتي، ربنا يخليكوا ليا، شيريهان وأنغام، ونوال الزغبي، درة، فيفي عبده، رانيا محمود ياسين، شيماء سيف، أحمد فلوكس، حورية فرغلي، مصطفى درويش”.

فى وقت سابق، تقبل الفنان حسام حبيب، اعتذار والده له بعد أن كتب والده حسين حبيب، رسالة على حساب جديد على “إنستجرام” واصفا نفسه بأنه “عجوز خرف بحكم السن”، معربا عن اعتذاره له ولزوجة ابنه المطربة شيرين عبد الوهاب وطالبها بأن تعيد حسام ابنه لجمهوره والغناء من جديد.

ولم تمر ساعات إلا ونشر حسام حبيب ردا على حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، متقبلا فيه اعتذار والده وعلق قائلا: “وأنا ماقبلش أبدا أنك تقول على نفسك عجوز خرف بحكم السن لأني زي ما بغير على بيتي ومراتي برده غصب عني بغير على أبويا”.

وأضاف حسام حبيب: “مهما أذتني ومهما عملت لأنك عارف أني عمر ماهمني رأى حد فيا يهمني بس رضا ربنا عني وأنا هاعمل زي ربنا سبحانه وتعالى أمرنى (وَأخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

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