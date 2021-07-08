صحة النجف تعلنها: المستشفيات لم تعد تتسع لمصابي كورونا

أكد مدير عام صحة النجف، الدكتور رضوان الكندي، أمس الأربعاء، أن مستشفيات المحافظة لم تعد تتسع لاستقبال المصابين بفايروس كورونا.

وذكر الكندي، في بيان تلقته (المدى) أن “أعداد الإصابات كثيرة جدا ومنها نسبة كبيرة ذات خطورة عالية وأن طوارئ المستشفيات ومستشفى الشهيد حسن الحاتمي التخصصي للأمراض الانتقالية لم تعد تتسع للحالات المرضية”.

وأضاف أن “حالات العزل المنزلي كثيرة جدا وكل هذا يؤكد أن الفايروس خطير ويتفشى بسرعة”، داعياً إلى “الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية من ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي وعدم ارتياد الأماكن المزدحمة”.

وبشأن الحصول على اللقاحات، أشار الكندي، إلى أن “اللقاحات متاحة ومتوفرة مجانا ومن خلال 30 منفذاً صحياً موزعة على جميع الرقعة الجغرافية للمحافظة، وبثلاثة أنواع”.

وكانت دائرة صحة النجف، قد أعلنت في وقت سابق من يوم أمس، تعطيل الدوام الرسمي بسبب ارتفاع درجات الحرارة، فيما حذرت في الوقت نفسه من تفشٍ غير مسبوق لفايروس كورونا في المحافظة.

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