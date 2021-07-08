مختصون: 20% من استهداف أبراج الطاقة غاياتها سياسية وانتخابية

بغداد/ حسين حاتم

يرى مختصون بالشأن الأمني أن استهداف أبراج نقل الطاقة لا تقتصر على تنظيم داعش فقط، وانما تقف خلفها جهات سياسية هدفها زعزعة الاستقرار السياسي والانتخابي، مشيرين الى أن الحكومة ليست لديها القدرة على حماية تلك الأبراج. ومنذ أيام، تتعرض أبراج نقل الطاقة، البالغة في المجمل نحو 46 ألف برج، لهجمات منسقة بعبوات ناسفة، أسفرت عن تقطع أوصال شبكة الكهرباء في مناطق شاسعة من البلاد.

وتطورت تلك الهجمات من ضرب أبراج النقل إلى قصف محطات توليد نوعية في البلاد، كما في محطتي “صلاح الدين” و”المسيب”. ويقول المختص بالشأن الأمني احمد الشريفي في حديث لـ(المدى)، إن “الكثير من أبراج نقل الطاقة تنتشر في مناطق تصنف بـ(الخاصرة الرخوة)”، مشيرا الى انها “غير منظورة امنيا وبعيدة عن التواجد العسكري”. ويضيف الشريفي، ان “حماية الأبراج تتطلب أولاً فرض هيبة الدولة، ومن ثم نشر قطعات عسكرية بالقرب من سلاسل أبراج الطاقة إضافة الى استخدام الطائرات المسيرة”. وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، قد أعلن قبل يومين، أن “قوات الأمن تبذل جهوداً جبارة لحماية أبراج نقل الطاقة، وأحبطت عدداً من المحاولات التخريبية والإرهابية، وألقت القبض وقتلت عدداً من المخربين”.

ويرى المختص بالشأن الأمني، ان “استهداف أبراج الطاقة لا يتم من قبل تنظيم داعش فقط، انما تقف خلفه جهات سياسية هدفها زعزعة الاستقرار وتحميل الحكومة كامل المسؤولية”.

ويشير الشريفي الى انه “من الضروري اجراء عزل على مستوى الاكتفاء الذاتي للمحافظات، آنذاك لا نحتاج الى شبكات تنتشر في السلاسل الجبلية والمناطق الصحراوية إذ ستضم كل محافظة محطتها الخاصة التي تدار من قبل المجلس المحلي وتحمى من الشرطة المحلية”، لافتا الى أن “هذه المسألة طرحت منذ العام 2006، لكن الى الان لم تطبق على ارض الواقع”.

ومضى المختص بالشأن الأمني الى، أن “الحلول التي طرحها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا ترتقي الى مستوى الحلول الجذرية وانما هي حلول ترقيعية”. ويتابع، ان “هناك استحقاقات سياسية كثيرة تستهدف الحكومة كونها حكومة بديلة ولم تأت على (مزاجهم)”، مشيرا الى أن “داعش أصبح حجة في كل استهداف وضرر”، مؤكدا أن “الكثير من الاستهدافات السياسية التي هدفها فتح آفاق للصراع تم نسبها لداعش”.

بدوره، يقول المختص بالشأن الأمني فاضل أبو رغيف في حديث لـ(المدى)، إن “نحو 80% من استهداف أبراج نقل الطاقة تعود الى تنظيم داعش و20% مبعثرة ما بين صراعات سياسية وانتخابية”، مشيرا الى أن “استهداف الجهات السياسية وغيرها تضيع هويتها مع استهدافات التنظيم الكثيرة”.

ويرى أبو رغيف، أن “داعش استغل ارتفاع درجات حرارة الطقس ونقطة ضعف المواطن باحتياجه للكهرباء في هذه الفترة بتكثيف عملياته الاستهدافية للابراج”. ويشير المختص بالشأن الأمني الى، ان “الحكومة ليست لديها القدرة على حماية الأبراج رغم بذل ما في وسعها من تكثيف للقوات الأمنية وارسال الوفود التفقدية”، لافتا الى ان الحكومة “بحاجة الى فرض هيبتها بشكل واقعي وجدي”. واعلنت وزارة الكهرباء، أمس الاربعاء، استهداف خطوط نقل الطاقة في المنطقة الشمالية بأعمال تخريبية، مبينة ان ذلك ادى الى توقف الخطوط عن العمل.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، ان “ابراج نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة الشمالية اخذت تسلسلها بقوائم الارهاب التخريبي، فيوماً بعد يوم التخريب يوغل بالعبث بممتلكات وزارة الكهرباء، هدفه قطع اوصال المنظومة الوطنية بين المحافظات وايقاف عجلة مشاريع الوزارة واستنزاف بنيتها التحتية والذي يتعمد منفذوها ايذاء المواطنين بشكل عام”. واضافت ان “خط نقل الطاقة الكهربائية (الشهيد عبدالله القديمة – الدور شمال سامراء) نزال حقل عجيل النفطي ١٣٢ك.ف تعرض اليوم، الى استهداف بتفجير عبوة ناسفة على البرج رقم (١٢) الذي استهدف قبل يومين وتم إصلاحه مما ادى الى خروج الخط عن الخدمة في منطقة عجيل في محافظة صلاح الدين”.

وتابعت انه “تم استهداف خط نقل الطاقة الكهربائية الضغط الفائق (كركوك – القيارة) جهد٤٠٠ ك.ف وبنفس التاريخ المذكور بتفجير عبوتين ناسفتين (١٥٥) وعبوة ثالثة تم تفكيكها على نفس البرج الذي تم إصلاحه قبل اسبوع تقريبا مما ادى الى تضرر ارجل البرج”، موضحة انه “تم تفجير عبوة ثالثة على البرج المرقم (١٥٦) ادى الى تضرره وخروجه عن العمل في منطقة المجمعات قرب قرية المرة مجمع الشهيد ناحية الرياض في محافظة كركوك”.

يذكر ان استهداف الخط الناقل (الشهيد عبدالله القديمة – الدور شمال) سامراء ١٣٢ك.ف تعرض الى تفجير ارهابي تخريبي يوم الاثنين الماضي على نفس الابراج التي استهدفت خلال الاسبوع الماضي المرقمة (١٦٦-١٦٧-١٦٨) والذي تم إصلاحه بتاريخ 23 حزيران 2021. كما ان استهداف خط (كركوك – قيارة الغازية ) جهد٤٠٠ ك.ف هو الثاني خلال أربعة أيام حيث تم إصلاحه وادخاله الى العمل يوم امس وبقي بالخدمة مدة لاتتجاوز (٢٤) ساعة بعد ان تم استهداف خمسة ابراج قبل أيام في منطقة تلول الباج في الشرقاط، واليوم خرج عن الخدمة ايضا بسبب الأعمال التخريبية.

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