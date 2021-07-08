موقع إخباري: حركة احتجاجات تشرين ودورها في إعادة صياغة المشهد السياسي العراقي

ترجمة / حامد أحمد

ثورة تشرين 2019 كانت بمثابة حركة احتجاج شعبية واسعة ضد الفساد والمحاصصة وسوء الإدارة وانتشار البطالة، عملت على ارباك النخبة الحاكمة وإعادة صياغة الحراك السياسي في العراق.

بينما يعتبر العراق ثاني اكبر منتج للنفط في أوبك، ويضم خامس اكبر احتياطي للنفط في العالم،

فان نسبة الفقر فيه تزايدت الى اكثـر من 30% ومعرض لان تتضاعف هذه النسبة مع وجود 37.9% من الأطفال يعيشون دون خط الفقر. ويعاني العراق من جانب آخر من تدخلات سياسية اقليمية خارجية، خصوصا من إيران، وينظر الى نظاميه المركزيين السياسي والاقتصادي على انهما مبتليان بفساد مزمن.

وبالتالي فان كثيرا من المواطنين أعربوا عن معارضتهم ورفضهم لنظام المحاصصة الطائفية في إدارة البلد الذي فرض عليهم بعد الغزو الأميركي للعراق عام 2003. هذه التظلمات كانت بمثابة قنبلة موقوتة إزاء الوضع القائم الذي نتجت عنه الاحتجاجات الشعبية التي سميت فيما بعد بثورة تشرين وانبثقت عنها عدة حركات سياسية تزعمها ناشطون من صفوف التظاهرات. ناشطون ومحتجون نظموا حركات سياسية مستقلة منبثقة من حركة تشرين، كان من بينها تنظيم، حركة 25 تشرين، برئاسة طلال الحريري، وهو رجل اعمال شاب اعلن ان تأسيسه للحركة في كانون الثاني 2021. وتدعم حركته مبادئ علمانية مدنية، ويدعو الى مبدأ المساءلة والمحاسبة في الحكومة والانتخابات، ويسعى الى وضع حلول للتحديات الاقتصادية والبطالة وكذلك إعادة صياغة الدستور العراقي، وانتقد الحريري علنا الأحزاب السياسية الطائفية والكتل التي تحابي ايران.

حركة أخرى تشكلت في كانون الثاني 2021 أطلقت على نفسها اسم، حركة امتداد، يترأسها الناشط علاء الركابي. والتقى الركابي بممثلة الأمم المتحدة في العراق للإعراب عن مطالب المحتجين، بضمنها مقاضاة مسؤولين ومجاميع مسلحة متورطة بقتل محتجين.

وأعلن الركابي عن رغبة حزبه بالعمل مع مجاميع أخرى ليس من المؤسسة السياسية. ويسعى الحزب لمحاربة الفساد ورفض الأحزاب السياسية الحاكمة. ومن الناحية المبدئية تؤيد الحركة اتباع اساليب سلمية للتغيير.

البيت الوطني، حركة تشرينية أخرى ترأسها الناشط المحامي، حسين الغرابي، من الناصرية. وكمثيلاتها من الحركات السابقة، فإنها تعارض سياسة المحاصصة في تشكيل السلطة وتؤيد هوية وطنية عراقية شمولية. ومن الناحية السياسية فانها متحالفة مع حركة امتداد.

وكذلك تشكلت حركة، الاتحاد العراقي للعمال والحقوق، برئاسة الناشط حسين محمود. ويدعي الحزب بانه لا يميل لأي أيديولوجية غير السعي السلمي لمواجهة الفساد وضمان حق الذين قتلوا اثناء الاحتجاجات.

أحزاب تشرينية اخرى مثل حركة، نازل آخذ حقي، وحركة، جبهة تشرين، ترفض كذلك المؤسسة السياسية الحاكمة. ولكن كثيرا من هذه الحركات المنبثقة عن ثورة تشرين تم استهدافها وتلقت تهديدات من جماعات مسلحة.

مع ذلك برزت هناك حركات أخرى من ثورة تشرين استمالتها أحزاب سياسية قائمة، منها تيار المرحلة، وهي حركة سياسية ليبرالية بزعامة، رحمن صبري، التي تؤكد على مبدأ المواطنة العراقية وتضم أعضاء من ناشطين وأكاديميين وقضاة. وكذلك حركة وعي وحركة حزب الفراتين.

مقاطعة الانتخابات القادمة

بينما طالبت حركة الاحتجاج بإقامة انتخابات مبكرة، فان كثيرا من أحزاب تشرين قررت مقاطعة الانتخابات القادمة المزمع اقامتها في تشرين الأول القادم، مطالبين بتشريع انتخابي واضح وتوفير حماية لحرية التعبير.

وهناك أحزاب أقدم منها اتخذت نفس الموقف مثل الحزب الشيوعي العراقي، وشاطر الحزب الشيوعي موقف الكثير من أحزاب الانتفاضة الجديدة بالدعوة لمقاطعة الانتخابات القادمة.

ردا على مقتل الناشط، إيهاب الوزني، أعلنت هذه الأحزاب والحركات في 9 أيار 2021 مقاطعتها للانتخابات. واكد بيان الأحزاب على فشل الحكومة الفيدرالية في السيطرة على عناصر من قوات أمنية ومجاميع مسلحة الذين كانوا مسؤولين عن مقتل ناشطين ومحتجين.

رغم ان الأحزاب الجديدة لا تمثل جميع المحتجين فان الموقف الموحد من الانتخابات قد يأتي بمزيد من النتائج الملموسة. أحزاب تشرين تقوم بدراسة محاسن ومساوئ مقاطعة الانتخابات. وبينما يصر بعض الناشطين على مقاطعتهم للانتخابات، فان قسما من المراقبين يؤيدون موقف الأطراف الأخرى التي تدعو للمشاركة، مبررين ذلك بان تحقيق تغييرات من داخل العملية السياسية يكون أسهل مما لو كان خارج العملية.

مع تبعات وباء كورونا وما تخلله الوضع الصحي من اتخاذ إجراءات الحظر ومنع التجمعات، مضافا لها تهديدات وهجمات ضدهم من قبل مجاميع مسلحة وقوات امنية، فان حركة الاحتجاجات تراجعت في العراق.

مع ذلك ، فان حركة الاحتجاج ما تزال حية ونشطة، وانها مُهيأة لان تنطلق على نحو واسع في أية لحظة، حيث ان العوامل الرئيسة التي دعت الى نشوب الحركة لم تتم معالجتها لحد الان.

عن موقع ذي نيو آراب

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