العراق يعلن موقفه من انسحاب القوات الأمريكية.. وروسيا تعارض

أعلن العراق، اليوم الجمعة، موقفا جديدا من انسحاب القوات العراقية من اراضيه.

وقال المبعوث الرئاسي الروسي الخاص، ألكسندر لافرنتييف، في بيان أوردته وكالة “تاس الروسية” ، إن “بغداد قد اوضحت لموسكو ، أنها مستعدة لانسحاب القوات الامريكية”.

وأضاف، لافرنتييف، أن “الزملاء العراقيين ابلغونا ان بغداد تعتزم ومهيأة لانسحاب القوات الامريكية من البلاد”.

وأشار إلى، أنه “في حالة انسحاب الولايات المتحدة من العراق، فسيكون “من المستحيل الحفاظ على وحدتها واستمراريتها في سوريا بسبب مشاكل لوجستية” .

يذكر انه في أيار ، ناقش رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الانسحاب الأمريكي من الجمهورية مع الوفد الأمريكي ، وذكر الكاظمي في نيسان ، أن زيادة الجاهزية القتالية للجيش وقوات الأمن ، وكذلك النجاحات في محاربة الإرهاب ، جعلت من الممكن سحب ما يصل إلى 60٪ من الكتيبة العسكرية الأجنبية.

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