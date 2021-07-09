العمل الصالح توزع السلة الغذائية ببغداد على الايتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام الجواد ع 

وزعت منظمة العمل الصالح بالتعاون مع المجلس السياسي للعمل العراقي السلة الغذائية على الأيتام والمتعففين في ذكرى استشهاد الامام محمد الجواد عليه السلام ، وذلك صباح يوم امس الاربعاء المصادف ٧ / ٧ / ٢٠٢١ بمقرها الرئيسي في بغداد منطقة المعامل – الباوية شارع راضي.

وشمل التوزيع أعدادا كبيرة من العوائل المتعففة والأيتام المسجلين في المنظمة ومن سكنة المنطقة والمناطق المجاورة.

وراعى التجمع الإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي التزاما بالتعليمات الصحية وحفاظا على صحة الحضور.

يذكر ان المكتب الانساني في المجلس السياسي للعمل العراقي حريص على التنسيق مع الجمعيات الخيرية في احياء المناسبات الوطنية والدينية وفي مختلف مناطق العاصمة والمحافظات العراقية.

المكتب الاعلامي

المجلس السياسي للعمل العراقي

8 / 7 / ٢٠٢١

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