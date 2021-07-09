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بعد تزايد الإصابات.. الصحة تدعو المواطنين للتوجه الى منافذ التلقيح

دعت وزارة الصحة، الخميس، المواطنين للتوجه الى منافذ التلقيح بعد تزايد أعداد الإصابات بفايروس كورونا.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في بيان، “تناشد وزارة الصحة المواطنين كافة بالتوجه الى منافذ التلقيح المنتشرة في عموم العراق لتلقي اللقاح بعد تزايد أعداد الاصابات الشديدة، علمًا أن اللقاح آمن ومن مناشئ عالمية رصينة”.

وكانت وزارة الصحة اعتبرت، اليوم الخميس، أن الوضع الوبائي بسبب فايروس كورونا بات خطيراً، مشيرة الى أن عدد الاصابات يتصاعد بشكل متسارع.

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