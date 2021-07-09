تفاصيل مأساوية في ليلة النيران والدخان التي أنهت حياة ضابط عراقي وأطفاله الأربعة

كشف مصدر أمني، يوم الجمعة، عن تفاصيل جديدة في الحادث المأساوي الذي أودى بحياة ضابط عراقي رفيع وأربعة من أطفاله داخل منزلهم ببغداد.

وقال المصدر إن “العقيد الركن (رحيم محمد نايف الدليمي) أمر اللواء السابع والعشرين في الفرقة الحادية عشرة عاد مع زوجته إلى المنزل في الساعة الواحدة فجراً قادمين من حفل زفاف، وعلى الفور خلدا الى النوم، بينما كان بقية الأطفال نائمين في صالة البيت”.

وأضاف إلا أن أحد الأطفال وله من العمر سنتين بقي مستيقظاً ويلعب بقداحة الطباخ، ليشعل النيران في الكنبة، وبعد عدة دقائق لاحظت شقيقته- آسيا 11 عاماً- الحريق في مادة الاسفنج والسقوف الثانوية، وعلى الفور قامت بالذهاب لإيقاظ والديها، بينما تمكنت الزوجة والابنة من الخروج الى خارج الشقة، حاول الأب إخماد النيران، إلا أن ذلك لم يسعفه لسرعة انتشار النيران في أرجاء المنزل”.

وبين أن نبأ الحريق وصل متأخراً للدفاع المدني، ليفارق الحياة نتيجة الحريق والدخان كل (مريم رحيم) تولد 2015، (مودة رحيم) تولد 2016، (طه محمد رحيم) سنتين وابنه محمد، بالإضافة إلى الضابط رحيم محمد نايف الدليمي، بينما نجت الزوجة والطفلة آسيا.