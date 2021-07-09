“غطاء الرأس”.. في ندوة بحثية وعروض فلكلورية

ضمن خطوات الانفتاح على منظمات المجتمع المدني وتحقيق افكار مستحدثة ومستمدة من الفلكلور العراقي، التقى مدير عام الدار العراقية للازياء وكالة، عماد جاسم، بمسؤول الجمعية العراقية للتراث الشعبي، الدكتور صالح الزامل، صباح يوم الخميس 2021/7/8.

وتناول الطرفان سبل تعميق العمل الابداعي المشترك ووضع اللمسات الثقافية والفكرية على الاعمال الجمالية وباطار تثقيفي.

حيث اشار المدير العام، عماد جاسم، خلال اللقاء الذي حضره عارضات وعارضو الازياء في الدار، الى أهمية تنظيم عرض ازياء نوعي يرافق البحوث التي ستقدم ضمن ندوة موسعة عن تاريخ غطاء الرأس في العراق، واثر المتغيرات الاجتماعية والسياسية على هكذا نوع من الازياء.

مضيفا (هذه الفعالية هي الاولى من نوعها، وجاءت هذه الرؤى بعد ان عقدنا عدة اجتماعات مع اكادميين، والاسترشاد برأي اصحاب الخبرة الفنية في دار الازياء، التي ترتدي ثوبا مشرقا في ظل تحديث الهوية الابداعية لهذه المؤسسة الجمالية العريقة).

هذا ووجه مدير عام دار الازياء وكالة، عماد جاسم، ووكيل وزارة الثقافة، بتسهيل مهمة القنوات الفضائية والمواقع الالكترونية لإعداد التقارير الفنية عن بعض الأزياء العراقية التاريخية، كما اكد على ضرورة الحصول على الموافقات الرسمية لتوفير الدعم المادي والمعنوي لفناني الدار ومبدعيها وذلك لصعوبة تعويض الايادي الفنية العاملة في الدار حاليا.

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