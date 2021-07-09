قيادي سني: تكرار استهداف أربيل يهدد وحدة العراق وسيادته

أكد قيادي سني عراقي بارز، الخميس، أن تكرار الهجمات التي تستهدف العاصمة أربيل يهدد وحدة العراق وسيادته، داعياً إلى الوقوف مع أمن واستقرار إقليم كوردستان ضد أي محاولات لصناعة فتنة.

وقال الأمين العام للمشروع العربي، رئيس تحالف ‹عزم› خميس الخنجر، عبر تويتر: «تكرار استهداف أربيل رسالة خطيرة تهدد وحدة العراق وسيادته، وعلينا أن نقف صفاً واحداً مع أمن واستقرار كوردستان العراق ضد أي محاولات مشبوهة لصناعة فتنة تهدد وحدتنا».

وأضاف القيادي السني العراقي «شعبنا بحاجة إلى إعمار وخدمات وكهرباء وليس إلى صواريخ ومتفجرات».

وختم الخنجر تدوينته بالقول: «برداً وسلاماً أربيل الأخوّة والكرم».

وأعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كوردستان، ليلة الثلاثاء، عن تعرض مطار أربيل الدولي إلى هجوم أسفر عن اندلاع حريق في الأحراش القريبة من المطار، في رابع هجوم من نوعه خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأفاد الجهاز، أن الهجوم وقع حوالي الساعة 11:30 مساء الثلاثاء، عبر طائرات مسيرة مفخخة.

وأشار إلى أن الهجوم لم يسفر عن أية أضرار، عدا عن اندلاع حريق في الأحراش المحيطة، وأن فرق الدفاع المدني شرعت بإخماد النيران.

وفي وقت سابق، أكدت ممثلة الأمم المتحدة في العراق جنين هينيس بلاسخارت، أن قصف أربيل يمثل إهانة لسيادة القانون ويدفع بالبلاد نحو المجهول.

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