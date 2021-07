 لامبدا.. تعرّف على أحدث تحورات فيروس كورونا المُستجد

تم اكتشاف متغي Lambda ، المعروف أيضاً باسم سلالة C.37، لأول مرة في بيرو في أغسطس 2020، وصُنفته منظمة الصحة العالمية (WHO) في 15 يونيو 2021 كمتغير مثير للاهتمام على المستوى العالمي.

Read our Privacy Policy by clicking here