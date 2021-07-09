لجنة نيابية مشتركة تسلم تقريرها عن تداعيات قتال PKK وتركيا على…

مناطق إقليم كوردستان الحدودية الى رئاسة البرلمان

قدمت اللجنة النيابية المشتركة التي زارت المناطق الحدودية في إقليم كوردستان مؤخراً ، للوقوف على الأوضاع الميدانية هناك وتداعيات القتال الدائر بين تركيا وحزب العمال الكوردستاني PKK على هذه المناطق الواقعة ضمن محافظة دهوك والاضرار التي خلفتها على سكان المنطقة ، تقريرها بهذا الصدد الى رئاسة البرلمان العراقي .

وكانت لجنة نيابية مشتركة من البرلمان الاتحادي وبرلمان كوردستان (ضمت ممثلين عن لجان الداخلية والبيشمركة والصحة والبيئة والزراعة والأمن والدفاع والهجرة والمهجرين) من برلماني كوردستان والعراق ، بدأت في السادس من يونيو/حزيران الماضي ، زيارة تفقدية الى المناطق الحدودية في محافظة دهوك ، لتقييم الاضرار و الوضع الأمني في ظل تصاعد القتال بين PKK والجيش التركي في تلك المناطق.

مقرر لجنة الداخلية في برلمان كوردستان النائب حكمت محمد ، قال لـ(باسنيوز) ان أعضاء اللجنة وقعوا على التقرير وتم تقديمه لرئاسة البرلمان أمس الاربعاء . مضيفاً ان التقرير يتضمن العديد من التوصيات والمقترحات لمعالجة الوضع القائم في المناطق الحدودية بسبب القتال بين PKK والجيش التركي .

وأوضح النائب الكوردي ، ان رئاسة البرلمان العراقي ستقرر ما اذا كانت ستقدم التقرير للحكومة او سيتم مناقشته داخل البرلمان.

ولايزال القتال دائراً بين مسلحي PKK والجيش التركي في المناطق الحدودية ضمن محافظة دهوك ، حيث بدأت تركيا في 23 ابريل/ نيسان الماضي عملية عسكرية واسعة لملاحقة مسلحي الحزب الكوردي التركي .

ویتخذ PKK المصنف على لوائح الإرهاب الامريكية والاوربية ، من جبال قنديل والمناطق الحدودية الوعرة داخل إقليم كوردستان ، معقلا له قبل ان يتمدد الى مناطق أخرى في شنگال(سنجار) ومخمور وفي مناطق ضمن حدود محافظة السليمانية ، وينشط مسلحوه في تلك المناطق ويشنون منها هجمات على الداخل التركي كما يفرضون ضرائب وأتاوات على سكان المنطقة ، وتسببوا في اخلاء مئات القرى الحدودية داخل الإقليم من ساكنيها كما ويعرقلون إيصال الخدمات لعشرات أخرى منها .

ويقول السكان المحليون في المناطق الحدودية من إقليم كوردستان إنهم سئموا من حرب هذا الحزب والجيش التركي وهم ليسوا طرفاً فيها لكنهم وقعوا ضحية تمركز مسلحي PKK في قراهم ، وهو ما كررته حكومة الإقليم مراراً.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط