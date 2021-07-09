متحدث التحالف يُعلّق على قصف “الخضراء” : يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون

وصف المتحدث باسم التحالف الدولي، العقيد واين ماروتو، قصف المنطقة الخضراء بالصواريخ فجر اليوم ، بأنه تقويض للسيادة الوطنية العراقية، ويعرض حياة المدنيين العراقيين للخطر.

ماروتو، وفي تعليق على الهجوم الصاروخي الذي طال المنطقة الخضراء فجر اليوم الخميس ، كتب في تغريدة على حسابه في تويتر ، أن ” كل هجوم ضد الحكومة العراقية وإقليم كوردستان والتحالف يقوض سلطة المؤسسات العراقية وسيادة القانون والسيادة الوطنية العراقية”.

مضيفاً ، أن ” هذه الهجمات تعرض حياة المدنيين العراقيين والقوات الشريكة من قوى الأمن الداخلي والبيشمركة والتحالف، للخطر”.

وكانت خلية الإعلام الأمني أعلنت في بيان ، فجر اليوم الخميس ، تعرض المنطقة الخضراء وسط بغداد، لهجوم بـ 3 صواريخ كاتيوشا ، قائلة ان “مجموعة خارجة عن القانون قامت باستهداف المنطقة الخضراء في بغداد بثلاثة صواريخ كاتيوشا”.

موضحة ، ان الصاروخ الاول سقط قرب مقر جهاز الامن الوطني، والثاني في ساحة الاحتفالات، فيما سقط صاروخ اخر قرب منطقة الشيخ عمر في حي سكني، وأن الهجوم أدى الى أضرار بعجلة احد المواطنين.

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