مدرب البرازيل: وضعت خطة لمواجهة ميسي

صرح المدير الفني لمنتخب البرازيل، تيتي، أنه وضع خطه للحد من خطورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، خلال مواجهتهما في نهائي كوبا أمريكا، يوم الأحد المقبل، على ملعب “ماراكانا” الشهير.

وقال تيتي عن خطته لمواجهة ميسي: “وضعت الخطة بالفعل لكني لن أكشف عنها. لا يمكننا إيقاف خطورته لكن بوسعنا تقليلها”.

وأكد مدرب البرازيل أن فترة صيام الأرجنتين الطويلة عن الألقاب في البطولات الكبرى، والتي وصلت إلى 28 عاما، لن يكون لها أي تأثير على نهائي كوبا أمريكا بين المنتخبين، يوم الأحد، على ملعب “ماراكانا” الشهير، في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

ولم يفز منتخب “التانغو” الأرجنتيني بأي لقب كبير منذ حصوله على لقب بطولة كوبا أمريكا عام 1993، كما لم يسبق لنجمه ليونيل ميسي الفوز بلقب كبير مع بلاده.

وقال تيتي: “هذا شيء من الماضي. لا يمكنك الحكم من خلال الماضي. لم نخسر في آخر بطولتين لكوبا أمريكا ونملك إحصاءات أفضل لكني لا أعتقد أن لها أي دلالة قوية”.

وعن تصريحات الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو الذي قال لنظيره الأرجنتيني الأسبوع الماضي، إنه يتوقع فوز البرازيل (5-0): “نتعامل مع كرة القدم بطريقة مختلفة عن الجماهير ووسائل الإعلام فيما يتعلق بالتحضير للمباراة والتدريب والتركيز. نركز على أولوياتنا”.

وتابع: “في بعض الأحيان تكون هذه التصريحات من أجل الاستفزاز وفي أحيان أخرى للدعابة والمرح، وفي بعض الأحيان للتاريخ وفي بعض الأحيان تسلط الضوء على المواجهات التي خاضها اللاعبون ضد بعضهم البعض على مستوى الأندية”.

وواصل: “لكن العمل الجاد هو الذي يحسم الأمور والاستعداد يوميا لخوض مباراة جيدة”.

وستفتقد البرازيل لخدمات مهاجمه غابرييل جيسوس للإيقاف، بينما ينتظر الظهير أليكس ساندرو استعادة لياقته كاملة.

ولا تزال الشكوك تحيط بالمدافع كريستيان روميرو في صفوف الأرجنتين، بعد أن غاب عن آخر أربع مباريات بسبب الإصابة.

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