نيمار يهاجم مشجعين برازيليين .. والسبب!

فتح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، النار على عدد من مشجعي منتخب البرازيل، قبل مواجهة الأرجنتين في نهائي كوبا أمريكا.

وكان عدد من مشجعي البرازيل قد ارتدى قميص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع منتخب بلاده، وأعلنوا دعم أسطورة برشلونة في المباراة النهائية لكوبا أمريكا، رغم أنها أمام البرازيل.

وكتب نيمار، على حسابه في موقع ”إنستغرام“: ”أنا برازيلي ولدي الكثير من الفخر والحب تجاه ذلك، كان حلمي دائمًا أن أكون جزءًا من المنتخب البرازيلي وأن أستمع لغناء الجماهير“.

وأضاف ”لم أكن ضد البرازيل أبدًا، ولن أكون كذلك أبدًا إذا لعبوا من أجل شيء ما، سواء كان ذلك في الرياضة، أو مسابقة لعرض أزياء، أو جوائز الأوسكار“.

واختتم نيمار ”إذا كانت البرازيل موجودة في المنافسة، فأنا سأدعم البرازيل، لكن ما الشيء المختلف الذي يفعله البرازيليون عن ذلك؟ حسنًا.. سأحترم ذلك، لكن عليهم أن يذهبوا إلى الجحيم.. أعني ذلك لمن يعارض دعم البرازيل فقط“.

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