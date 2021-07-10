الرئيس بارزاني وخميس الخنجر يبحثان الانتخابات المقبلة والتحديات الأمنية في العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم السبت، وفداً رفيعاً من تحالف (عزم) برئاسة خميس الخنجر.
بيان من مقر الرئيس بارزاني، قال: «جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق وآخر المستجدات والمتغيرات في العراق والمنطقة».
وأردف البيان «تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حيال الإنتخابات المقبلة في العراق والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق، كما أكد الجانبان على ضرورات الإستقرار في العراق والتنسيق بين جميع الأطراف في سبيل تجاوز المشاكل والعقبات داخل العملية السياسية في العراق» .تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط