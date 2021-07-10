Posted on by

الرئيس بارزاني وخميس الخنجر يبحثان الانتخابات المقبلة والتحديات الأمنية في العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم السبت، وفداً رفيعاً من تحالف (عزم) برئاسة خميس الخنجر.

بيان من مقر الرئيس بارزاني،  قال: «جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق وآخر المستجدات والمتغيرات في العراق والمنطقة».

دیمه‌نێك له‌ كۆبوونه‌وه‌كه‌وأردف البيان «تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حيال الإنتخابات المقبلة في العراق والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق، كما أكد الجانبان على ضرورات الإستقرار في العراق والتنسيق بين جميع الأطراف في سبيل تجاوز المشاكل والعقبات داخل العملية السياسية في العراق» .

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close