الرئيس بارزاني وخميس الخنجر يبحثان الانتخابات المقبلة والتحديات الأمنية في العراق

استقبل الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، في منتجع صلاح الدين القريب من أربيل، اليوم السبت، وفداً رفيعاً من تحالف (عزم) برئاسة خميس الخنجر.

بيان من مقر الرئيس بارزاني، قال: «جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في العراق وآخر المستجدات والمتغيرات في العراق والمنطقة».

وأردف البيان «تبادل الجانبان الآراء ووجهات النظر حيال الإنتخابات المقبلة في العراق والتحديات الأمنية والسياسية التي تواجه العراق، كما أكد الجانبان على ضرورات الإستقرار في العراق والتنسيق بين جميع الأطراف في سبيل تجاوز المشاكل والعقبات داخل العملية السياسية في العراق» .

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