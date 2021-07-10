الطلبة يتعادل مع الجوية والسماوة يهبط رسميا بالممتاز

حسم التعادل الإيجابي مباراة الطلبة والقوة الجوية بكرة القدم مساء اليوم الجمعة بنتيجة بهدف لكل منهما ، في المباراة التي أقيمت على ملعب الساحر أحمد راضي في نادي الكرخ، لحساب الجولة 36 من الدوري العراقي الممتاز.

ورغم معاناة الطلبة وغياب عدد من لاعبي الفريق بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، مع ذلك حاول الطلبة أمام القوة الجوية الفريق المتوج باللقب، لكن الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني تمكن محمد جفال من افتتاح النتيجة بالدقيقة 54 من ركلة حرة مباشرة، نفذها بحرفنة ليسجل هدف السبق، لكن فرحة الطلبة لم تدم طويلا، حيث عادل الجوية النتيجة بواسطة اللاعب إبراهيم بايش، في الدقيقة 60، لتنتهي المباراة بالتعادل.

ولحساب ذات الجولة هبط فريق السماوة بشكل رسمي إلى الدرجة الأولى بخسارته أمام زاخو بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على ملعب السماوة.

زاخو الطرف الأفضل أنهى الشوط الأول بهدف دون رد، سجله اللاعب إياد احمد في الدقيقة 44.

وأجهز إياد أحمد على طموحات وأحلام السماوة بالبقاء بتسجيله هدف ثانٍ في الدقيقة 65، لتنتهي المباراة بفوز زاخو بهدفين دون رد.

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