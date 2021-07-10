الممثلة جميلة جميل تنضم إلى أسرة مارفل

ترجمة وإعداد: جمال جمعة

ستخطو الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية، الباكستانية الأصل، جميلة جميل خطواتها الأولى في سلسلة أفلام مارفل، اذ ستنضم إلى فريق عمل فيلم العملاقة «هالك الأنثى». وهو عمل كوميدي يتركز على بطلة تحمل اسم ماسلاني، وهي محامية تتمتع بقدرات خارقة مماثلة لقدرات ابن عمها هالك. وستلعب الممثلة الباكستانية دور تيتانيا، الشريرة الخارقة الذي قدم لأول مرة في سلسلة أفلام مارفل عام 1984.

ولدت جميلة جميل لأبوين باكستانيين في بريطانيا عام 1986، وبدأت حياتها المهنية كمدرسة للغة الإنكليزية قبل أن تصبح مقدمة برامج في عروض تلفزيونية عام 2009، ثم انتقلت إلى التمثيل بعد أن بلغت التاسعة والعشرين من العمر، لكنها غادرت لندن إثر إصابتها بالسرطان وانتقلت إلى مدينة لوس أنجلوس حيث عرض عليها التمثيل في سلسلة تلفزيونية كوميدية تحت عنوان (المكان الطيب)، اذ لعبت دور تهاني الجميل جنباً إلى جنب مع كريستين بيل وتيد دانسون، وتم ترشيح المسلسل لاحقاً لجائزة أفضل مسلسل كوميدي في حفل توزيع جائزة غولدن غلوب، وفي عام 2018 ظهرت

لأول مرة موديلاً على غلاف المجلة الأميركية الشهيرة The Cu

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط