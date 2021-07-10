بعد مطاردة وتبادل إطلاق النار.. الإطاحة بتاجري مخدرات جنوبي العراق

تمكنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم السبت ، من اعتقال اثنين من تجار المخدرات متّلبِسين بالجرم المشهود بعد مطاردة وتبادل لإٕطلاق النار غربي مدينة العمارة (مركز المحافظة) .

وذكرت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة (تابعة لوزارة الداخلية) في بيان ان “مفارز مديرية شرطة محافظة ميسان تمكنت من القبض على متهمين يستقلان عجلة نوع (جارجر) بعد اعتدائهما بإطلاق النار وعبورهما السيطرة البتيرة الرئيسية الواقعة على الحدود الادارية بين محافظتي الديوانية وميسان”، موضحة انه “وخلال النداء العاجل والتبليغ عن توجه العجلة وأوصافها تم على الفور إجراء طوق امني من قبل مفارز الشرطة المنتشرة ضمن قاطع المسؤولية وإيقافهما باستخدام القوة وتبادل لإطلاق النار” .

واضافت المديرية انه “تم ضبط بحوزتهما (كيلو غرام) من مادة الكريستال المخدرة واسلحة مختلفة”، مشيرةً الى “إحالتهما للجهات المختصة بغية اتخاذ الإجراءات القانونية”.

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