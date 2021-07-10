تظاهرات في جنوب العراق على وقع الاستغلال الانتخابي للكهرباء

اشتدت‭ ‬مع‭ ‬تظاهرات‭ ‬السخط‭ ‬على‭ ‬شح‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬الجنوب‭ ‬العراقي‭ ‬اللاهب‭ ‬الاتهامات‭ ‬بين‭ ‬القوى‭ ‬والأحزاب‭ ‬حول‭ ‬الاستغلال‭ ‬السياسي‭ ‬والانتخابي‭ ‬لملف‭ ‬الكهرباء‭ ‬الذي‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬فشله‭ ‬اربع‭ ‬حكومات‭ ‬سابقة‭. ‬وفي‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬مكان‭ ‬

تظاهر‭ ‬مئات‭ ‬العراقيين‭ ‬في‭ ‬محافظات‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬الجمعة‭ ‬احتجاجا‭ ‬على‭ ‬شحّ‭ ‬يصيب‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تسجّل‭ ‬البلاد‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬تفوق‭ ‬الخمسين‭ ‬درجة‭ ‬مئوية،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬مراسلو‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭. ‬

وفي‭ ‬كربلاء‭ ‬حيث‭ ‬احتشدت‭ ‬التظاهرة‭ ‬الأبرز،‭ ‬احتج‭ ‬مئات‭ ‬على‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬أحيائهم،‭ ‬أمام‭ ‬محطة‭ ‬انتاج‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬قضاء‭ ‬الهندية‭. ‬

وقال‭ ‬المتظاهر‭ ‬ضياء‭ ‬وادي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬أثناء‭ ‬مشاركته،‭ ‬‮«‬نريد‭ ‬إعادة‭ ‬الكهرباء‭ (…) ‬وإلا‭ ‬سنبقى‭ ‬هنا‮»‬‭. ‬

ولم‭ ‬تسجل‭ ‬صدامات‭ ‬بين‭ ‬المتظاهرين‭ ‬والقوى‭ ‬الأمنية‭. ‬

وقال‭ ‬سجاد‭ ‬الكريطي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬متظاهرون‭ ‬سلميون‭ ‬نطالب‭ ‬بإعادة‭ ‬الكهرباء‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬

ورغم‭ ‬ارتفاع‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬صيفا‭ ‬في‭ ‬العراق،‭ ‬فإنّها‭ ‬فاقت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة‭ ‬الخمسين‭ ‬درجة‭ ‬وسط‭ ‬شح‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬وعجز‭ ‬السكان‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬آلات‭ ‬التبريد‭ ‬والثلاجات‭. ‬

وكان‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬قد‭ ‬انقطع‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬لنحو‭ ‬يوم‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭. ‬

كما‭ ‬تظاهر‭ ‬عشرات‭ ‬في‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬بمحافظة‭ ‬ميسان‭ (‬جنوب‭) ‬للمطالبة‭ ‬بتوفير‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬فيما‭ ‬رأى‭ ‬المحافظ‭ ‬محمد‭ ‬المياحي‭ ‬أنّ‭ ‬ثمة‭ ‬‮«‬دوافع‭ ‬سياسية‭ (‬تقف‭) ‬خلف‭ ‬المتظاهرين‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬احتشدت‭ ‬تظاهرة‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬الكوت،‭ ‬كبرى‭ ‬مدن‭ ‬محافظة‭ ‬واسط‭ ‬جنوب‭ ‬بغداد،‭ ‬حيث‭ ‬يقول‭ ‬سكان‭ ‬إنّهم‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬‮«‬لست‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬اليوم‮»‬‭. ‬

وكانت‭ ‬المحافظة‭ ‬شهدت‭ ‬في‭ ‬مطلع‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬احتجاجات‭ ‬مشابهة‭ ‬عند‭ ‬محطة‭ ‬للطاقة‭ ‬ولكن‭ ‬شابتها‭ ‬صدامات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬إصابة‭ ‬خمسة‭ ‬متظاهرين‭ ‬وسبعة‭ ‬أمنيين‭. ‬

ويبرز‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬أسباب‭ ‬الشحّ‭ ‬الذي‭ ‬يعاني‭ ‬منه‭ ‬العراقيون،‭ ‬تقادم‭ ‬البنى‭ ‬التحتية‭ ‬وتفشي‭ ‬الفساد‭ ‬وتعرض‭ ‬شبكات‭ ‬نقل‭ ‬الطاقة‭ ‬لهجمات‭ ‬متكررة‭ ‬لم‭ ‬تعالج‭ ‬آثارها،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬ظلّ‭ ‬توقف‭ ‬خط‭ ‬الإمداد‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬منذ‭ ‬نهاية‭ ‬حزران‭/‬يونيو‭. ‬

وتقول‭ ‬السلطات‭ ‬إنّها‭ ‬تواجه‭ ‬صعوبات‭ ‬في‭ ‬جباية‭ ‬عائدات‭ ‬فواتير‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬حالات‭ ‬التزوّد‭ ‬به‭ ‬بأساليب‭ ‬غير‭ ‬مشروعة‭. ‬

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط