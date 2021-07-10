غرق بطل ملاكمة بريطاني في دبي .. ووالدته تتمنى “احترام خصوصية” العائلة

توفي الرياضي البريطاني سيباستيان يوبانك، نجل بطل الملاكمة كريس يوبانك، عن 29 عاما، وتم العثور على جثته على شاطئ في دبي، وفقا لصحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وخاض يوبانك مبارتين خلال مسيرته الرياضية وفاز بهما كملاكم محترف، وكان ذلك في 2018 و2019، قبل أن ينتقل إلى بطولة MMA.

وقالت صحيفة “ذا صن” إن سيباساتيان غرق على أحد شواطئ دبي قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الثلاثين.

وأكد والده كريس يوبانك الخبر يوم أمس الجمعة، وقال في بيان، نقلته صحف بريطانية، “لم أتخيل قط أنني سأكتب هذه الكلمات أو أختبر الشعور الذي ينتابني الآن بفقدان ابني ، شعرت أنا وعائلتي بالحزن الشديد لسماعنا بوفاة سيباستيان قبل أيام قليلة من عيد ميلاده الثلاثين”.

وأضاف “بوفاته يترك سيباستيان زوجته سلمى ، وابنه رحيم الذي ولد قبل شهر واحد فقط ، ووالدته كارون ميدوز، واخوته نثنائيل وكريس جونيور وجوزيف، وأخته إميلي، وعدد كبير من أقاربه وأصدقائه”.

ويوضح الوالد كريس “نشأ سيباستيان في منطقة هوف بإنكلترا، ولكن في السنوات القليلة الماضية صنع حياته في دبي، حيث كان لديه مجموعة واسعة من الأصدقاء، وكان رائدا في مجالات أسلوب الحياة الصحي والعلاجات البديلة”.

وقالت والدته كارون ميدوز إن “عائلتنا كلها حزينة للخسارة الفادحة لابننا، ويرجى احترام حزننا وخصوصيتنا”.

وكتب شقيقه الملاكم كريس يوبانك جونيور على تويتر “أحبك وسوف نفتقدك دائما”.

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