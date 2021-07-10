قمم العرب لم نجني منهم سوى التآمر،

نعيم الهاشمي الخفاجي

ابتلي العرب بحقبتين، الحقبة الأولى سيطرة القوى البعثية والناصرية على قرارات جامعة العربان، وبعد سقوط التيارات القومية البعثية والناصرية سيطرت الرجعية العربية المتصهينة على جامعة العربان وعلى المؤتمر الإسلامي العربي، وعلى منظمة المؤتمر الإسلامي، تصوروا من سيطر هم بدو وهابية تكفيرين كيف يكون الحال، اكيد حال مزري، تابعت اعلام البدو المتخلفين عندما عقدت القمة الثلاثية، العراقية الاردنية المصرية، في نهاية الشهر الماضي، للأسف عندما يكتب العربان من بدو نجد عن الوضع العراقي شغلهم الشاغل الكذب والافتراء على المكون الشيعي بطريقة مشمئزة، القمة الاخيرة سبق أن عقدت بضوء اخضر و بأوامر أمريكية صهيونية لحسابات خاطئة ظنا منهم يستغلون شعبنا مرة ثانية في إعادة اراذل فلول البعث، رغم اننا بالعراق لدينا ليس شعب واحد وإنما ثلاثة شعوب حسب وصف الملك فيصل الأول الذي نصبه المستعمرون ملكا علينا لكي يرعى مصالحهم، عائلته فيصل الاول عقدت حلف بغداد النتيجة جاءهم عبدالكريم قاسم وقضى عليهم وعلى حلفهم، أحد البدو المتخلفين يقول الحلف الذي أسسه صدام حسين وضم إليه مصر والأردن واليمن، تحت مسمى «مجلس التعاون العربي»، مهد لغزو الكويت في صيف عام 1990، بعد 19 شهراً من مشروع المجلس.

اقول لهذا التافه صدام الجرذ أوجد الحلف لضمان مساعدة تلك الدول له بحربه ضد ايران لكن لم يرسلون له جنود بمعنى دخولهم حرب، إنما ارسل علي عبدالله صالح لواء مشاة فقط تم نشره في مندلي، مصر باعت اسلحة من معامل تصنيع ذخيرة مصرية وكسبت مليارات الدولارات، اضافة لملايين العمال المصريين الذين يعملون بالعراق نيابة عن العراقيين الذين ساقهم صدام الجرذ لساحات القتل، صدام الجرذ فاقد الأخلاق بل حتى ابنه عدي الكسيح تحارش بزوجات بعض زعماء هذا الحلف، وحسني مبارك وقف ضد صدام الجرذ ضد عملية غزو الكويت، وأرسل جنوده صحرائكم في حفر الباطن،

يقول هذا التافه العراق الحالي توجد مؤسسات دولة بعد إسقاط صدام الجرذ لكن يحتاج تحالف لطرد الشيعة من الجنوب …..الخ

اقول لهذا البدوي المتخلف رئيس الحكومة الحالية لم يأتي يمثل السنة او الاكراد وإنما جاء ليمثل المكون الشيعي، يقول تتنازع السلطة مع الميليشيات الإيرانية على إدارة الجنوب، ويقول ووسطه تعافى من «داعش» و«القاعدة».

العجيب ان هؤلاء عندما يكتبون يجهلون حتى جغرافيا العراق، الثقل الشيعي في العراق هو بالوسط، الوجود السني الكثيف في محافظة الأنبار وحدها، وصلاح الدين ونينوى يمثل السنة نصف او اقل من النصف في كلا المحافظتين، بخضم الصراعات القومية والمذهبية هناك أطماع تركيا تريد السيطرة على أجزاء من المناطق الكردية وبل حتى الموصل ولو سمح الى اردوغان لوصل لتكريت، لكن هذا محال بظل وجود القوات الحشدية.

الغرابة ابدا عندما نقرأ هراء الى مستكتب وليس كاتب مصاب بمرض حقد مذهبي تجاه شيعة العراق لانتفاجىء عندما يقول، إذا أدركنا هذا الواقع العراقي، والصراع الناجم عنه، نتفهم حاجة العراق إلى المساندة لتحقيق شيء من التوازن في وجه التهديدات بالقضاء على سيادته ووجوده.

اقول لهذا وجودكم مرهون ببقاء قوات المستعمر الامريكي حال انسحابهم تسقطون وبسرعة، العقلية البدوية الوهابية تعتبر مشاركة الشيعي العراقي بالحكم تمدد الى ايران والمشكلة هؤلاء البدو يتكلمون في اسم شعب العراق في محاربة التمدد الإيراني، من الذي أعطى الحق لهؤلاء السيئين التحدث باسم الشعب العراقي لولا حقيقة وجود صراعات قومية مذهبية في العراق منذ ولادته عام ١٩٢١ وليومنا هذا، المطلوب التصدي بقوة من خلال الجماهير ولو بالوسط والجنوب لطرد فلول البعث من مؤسسات الدولة واستبدالهم بناس سنة شرفاء يؤمنون بالعملية السياسية، على ساسة المكون الشيعي العراقي ترك الخلافات الجانبية والتعاون والاستعانة يالجماهير لفرض سياسة أمر واقع وهي سهلة وفي متناول الايادي، العقلية البدوية تريد حكومة تشبة حكومة العميل هادي تطلب تدخل لقتل شيعة العراق هذا هو كل مافي تفكير عقولهم الخاوية، يقول هذا العفن الدولة العراقية لا تحتاج إلى الدعم في مواجهة الإيرانيين بل تحتاج دعم ضد العراقيين الشيعة الذين يعملون لصالح طهران.

اقول لهذا وأمثاله نبقى ننشر ماتكتبونه بشكل يومي ونفضح مشاريعكم أمام شرفاء الشعب العراقي، الرد على كتاباتكم أمر ضروري لتوعية بيئتنا الشعبية المخدوعة في اسم شعارات الوحدة العربية والإسلامية، لاوحدة وسلام وسلام مع بدو الوهابية لانهم ببساطة يكفرون كل من هو شيعي حتى لو كان هذا الشيعي لايصلي ولايصوم ممسوخ من مجتمعه، هناك وضع جديد يلوح في الأفق رأينا انسحاب القوات الامريكية من قاعدة السيلية القطرية وهذا دليل على انتهاء أهمية الخليج، الحروب بين الدول الكبرى انتهت، وبقيت حروب الوكلاء والأدوات من صغار الأقزام والسماسرة الذين صنعتهم الدول الاستعمارية ونصبتهم زعماء وقادة لدول هم رسموا حدودها، سواحل الجزيرة العربية آخر الدول العربية التي اعلنت الاستقلال الشكلي، وفي الحقيقة الاحتلال والاستعمار لازال موجود عندهم، دويلة صغيرة نصف اراضيها معسكرات، ودويلة اخرى نصف أراضيها قاعدة بحرية ….الخ، أمروهم بالتطبيع العلني هرولوا بسرعة فاجئت حتى نتنياهو نفسه، نقلت وكالات الأنباء نقلا عن وزارة الدفاع الأميركية قبل أيام، أنها أصدرت بيانا، أكدت فيه أن الجيش الأميركي أغلق معسكر السيلية الرئيسي الشهر الماضي، إلى جانب معسكر السيلية الجنوبي، ونقطة إمداد بالذخيرة تسمى فالكون.

المعسكر يحتوي على 27 مستودعاً لتخزين الدبابات وناقلات الجند المدرعة ومجموعة متنوعة من المعدات.

حسب بيان وزارة الدفاع تم نقل المعدات إلى الأردن.

إن إغلاق القواعد ونقل المهمة إلى الأردن، دليل انتفاء الحاجة للخليج والشرق الاوسط، ايضا تم سحب ثماني بطاريات باتريوت من السعودية والعراق، هناك تقدم في مفاوضات فيينا للعودة إلى الاتفاق النووي، حتى وزارة الدفاع عندما أعلنت سحب بطاريات الباتريوت قالت انها جاءت بعد تراجع منسوب التهديد الأمني بشكل كبير في تلك المنطقة، انتهت الحاجة للبترول العربي، الآن أمريكا أول دولة بالعالم مصدرة للبترول بطاقة تجاوزت ١٢ مليون برميل، لولا وجود اسرائيل بالمنطقة لتم ترك منطقة الشرق الأوسط نهائيا لانتفاء الحاجة إليها، أقول للمستكتبين من بدو الخليج صادرات إسبانيا من الزيتون سنويا ٤٠٠مليار دولار، اكثر من الأموال التي يبيعها العرب من البترول بكل عام،

امريكا تبحث عن مصالحها، لم تأتي أمريكا والغرب لنشر الديمقراطيات في الدول العربية، الذين هم من رسموا حدودها ونصبوا على تلك الدول أشخاص يفكرون بمصالح المستعمر أكثر من مصلحة شعوبهم المقهورة، شيء طبيعي امريكا ترغب في إيجاد حلول مع إيران للعودة للاتفاق النووي، قادة أمريكا ليسوا وهابية يكفرون الشيعة ويرون قتله يقربهم الى الله عز وجل مثل مايفعل ذلك بدو الوهابية، ايضا هناك بوادر لوقف حرب اليمن، المندوب الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ قال «خبرتي المتعلقة بالحوثيين تقول إنهم قالوا من قبل إنهم ملتزمون بالسلام في اليمن… مستمرون بالتواصل معهم».

وأضاف ليندركينغ، وهذا هو الأهم: «اعترفت الامم….

المتحدة بهم كطرف مشروع، ونعترف بهم كجماعة تمكنت من تحقيق مكاسب كبرى… دعونا نتعامل مع الواقع القائم على الأرض»، ايضا رأينا انسحاب امريكي الفوضوي من أفغانستان وبطريقة حتى الحكومة الأفغانية لاتعلم ان القوات الامريكية انسحبت من قاعدة باغرام الجوية في كابل، طالبان سيطرة على اراضي شاسعة بعد ان دعمها الروس والصينيين ولربما الايرانيين. بعد معاناة حركة طالبان من القتل طيلة عشرين عاما الدلائل تشير ان طالبان اتجهت نحو المحور الصيني الروسي الايراني، الناتو اوكل مهمة افغانستان الى اردوغان لكن الأوضاع تشير إلى خسارة اردوغان النفوذ القوي في افغانستان يبقى نفوذه محدود مع الحزب الإسلامي الى الزعيم حكمتيارد، لذلك نحن بالعراق لم نستفيد من قمم العرب سوى التدخل بشؤوننا من خلال دعم فلول البعث وايضا من خلال وشاية حكام العرب لدى الإدارة الامريكية بتحريضهم على ساسة المكون الشيعي العراقي.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

10/7/2021

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