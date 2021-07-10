لاتحاد الوطني يبحث مع محافظ صلاح الدين اوضاع خورماتو

زار وفد من مركز تنظيمات حمرين للإتحاد الوطني الكوردستاني ضم كل من حسن أحمد وشلال عبدل وكامل جميل وزانيار رشاد وبشتوان محمد أعضاء المركز، عددا من الدوائر والمؤسسات الخدمية في محافظة صلاح الدين بهدف التبحاث حول تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الرئيسية في خورماتو وأطرافها.

وقال حسن أحمد رئيس الوفد في تصريح إن الزيارة التي قمنا بها كوفد الأتحاد الوطني الكوردستاني كانت مثمرة جدا حيث التقينا بمحافظ صلاح الدين ونائبه وعددا من مدراء الدوائر وحصلنا من خلالها الموافقة الرسمية من قبل المحافظ على أنجاز عددا من المشاريع الخدمية غير المنجزة في خورماتو.

وأضاف أن تنظيمات حمرين مصرة على تنفيذ عدد من الخدمات التي دخلت حيز التنفيذ، ونؤكد لمواطنينا بأننا نقف على قدم وساق حتى نصل ما نطمح اليه وأسترجاع حقوق مواطنينا من المشاريع الخدمية خدمة لهم.

/ عمر اواره

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