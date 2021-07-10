منظمة تكشف عن خطة امريكية لاستنزاف الجيش الروسى والقدرات العسكرية الروسية بافغانستان

منظمة تكشف عن خطة امريكية تركية لنقل تنظيمات متشددة من سوريا وليبيا الى افغانستان لمواجهة روسيا

منظمة تكشف عن خطط تركية لاردوغان لنقل الميليشيات والجماعات المتشددة من سوريا وليبيا لافغانستان

منظمة تتوقع تدخل عسكرى لروسيا بافغانستان خلال السنوات القادمة

بيان صحفى

كشف تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا عن وجود خطط امريكية لاستنزاف القدرات العسكرية الروسية داخل افغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على افغانستان عسكريا وتمدد طالبان الى الدول المجاورة لافغانستان والحليفة

لروسيا مما سيدفع موسكو لتدخل عسكرى داخل افغانستان خلال السنوات المقبلة

واكد المتحدث الرسمى للمنظمة زيدان القنائى ان تركيا تلعب دور كبير بتنفيذ الخطط الامريكية لاستنزاف روسيا عسكريا داخل افغانستان من خلال تولى انقرة حماية مطار كابول وقيام انقرة بنقل التنظيمات المتشددة من سوريا وليبيا والشرق الاوسط الى افغانستان التى قد تمثل ملاذ امن للتنظيمات الارهابية حال سيطرة طالبان على الاراضى الافغانية

واشار الى ان الهدف من الخطط الامريكية بتحويل افغانستان مجددا الى معقل لتنظيمات متشددة هو منع التمدد الروسى داخل الدول المجاورة لافغانستان واستنزاف روسيا عسكريا بدفعها الى خوض حرب داخل افغانستان بالمستقبل لمواجهة طالبان والتنظيمات الارهابية التى ستمثل تهديدا لروسيا وللدول الحليفة لروسيا

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