وزيرة الهجرة الاتحادية : محافظ بابل هددني بإخراج نازحين عائدين “بالجلاليق”

قالت وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية ايفان فائق جابرو ، في سياق حديثها عن عملية إعادة النازحين الى مناطقهم وإغلاق المخيمات والمشاكل والعراقيل التي تواجه هذه العملية في بعض المناطق منها جرف الصخر التابعة لبابل ، ان الأجهزة الأمنية تؤكد للوزارة ان المنطقة غير آمنة ، مشيرة الى ان وزارتها مستعدة لاعادة النازحين اليها بمجرد ماتوافق الأجهزة الأمنية التي عليها ان تؤمن المنطقة ، مشددة على ان وزارة الهجرة غير قادرة على إعادة أي نازح من دون تأمين المنطقة العائد اليها امنياً .

في السياق ، قالت الوزيرة جابرو في لقاء متلفز أن محافظ بابل (مركزها الحلة) حسن منديل ، لايعرف حتى الآن ماهي مسؤوليته في هذا الملف (النازحين) ، موضحة انها خلال زيارتها الأخيرة الى المحافظة للوقوف على وضع عوائل عائدة تسكن شقق سكنية تابعة لوزارة الهجرة في المحافظة ويطالب المحافظ بإخراجهم ، انها التقت بالمنديل في جلسة رسمية ، مشيرة انها قالت له اذا ماكان لديه أي تحفظات على هؤلاء فإن الوزارة ستشكل لجنة للتحقيق فيها وانه ليس من صلاحية المحافظ البت في هذا الملف.

وتابعت الوزيرة جابرو ، بالقول ان المحافظ ابلغها بأنهم” ملّوا من اللجان التحقيقية اللي مابيها أي نتائج ” ، ولفتت الى انها ردت عليه بالقول انه لايجوز ان يُكلم شخص بمنصب وزير بهذا الشكل ، ليرد عليها المحافظ مهدداً إياها بالقول ” معاليك اذا انتي ماتگدرين تطلعيهم آني رح اطلّعهم بالجلاليق (بالركلات) ” .

واستغربت وزيرة الهجرة والمهجرين الاتحادية هذا الأسلوب في التعامل قائلة “لايجوز ..لايجوز” .

مشيرة الى ان موضوع النازحين قضية انسانية قبل كل شيْ.

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