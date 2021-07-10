وزير التعليم يؤكّد إستعداد الجامعات لتقديم إمكاناتها لنجاح الإنتخابات

بغداد- ساري تحسين

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وفدا من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات برئاسة رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف. وثمن رئيس مجلس المفوضين موقف وزارة التعليم العالي في دعم إجراءات مفوضية الانتخابات وإكمال التدقيق الكامل لوثائق المرشحين المرسلة الى الوزارة والجامعات والبالغة ألفين وأربعمئة وثمان وتسعين وثيقة ضمن السقف الزمني المطلوب.

آلية المفوضية

وقدم جليل عدنان خلف عرضا بالآلية التي تتبناها المفوضية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 174 لسنة 2021 والتي تتضمن الاستعانة بأساتذة الجامعات وتكليفهم مشرفين على مراكز الاقتراع في يوم التصويت العام ومنحهم صلاحيات يحددها مجلس المفوضين لا تتقاطع ومهام منسقي مراكز الاقتراع. وأضاف أن هذا الاجراء يستند الى الصلاحية الممنوحة لمجلس المفوضين بالاستعانة بخدمات الموظفين واختيار العاملين ولاسيما أساتذة الجامعات التي يتميزون بالنظر العلمي والكفاءة المهنية والخبرة الأكاديمية في تقديم الدعم اللازم. ومن جانبه أكد عبد الصاحب (استعداد مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ودعمها للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتوفير كل الامكانات لتحقيق مهمتها الوطنية في إجراء الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من تشرين الأول المقبل) فيما جدد رئيس مجلس المفوضين (شكره على التعاون والتواصل المستمر الذي تبديه وزارة التعليم) مشيرا الى أن (إسهام أساتذة وتدريسيي الجامعات في تفاصيل هذه المهمة سيعزز فرص النجاح في الوصول الى الأهداف المرسومة).

وفي سياق منفصل استقبل عبد الصاحب سفير جمهورية مصر العربية وليد محمد إسماعيل وبحثا نتائج الاتفاقات بين البلدين في مجال التعليم الجامعي والتنسيق العلمي والأكاديمي. وناقش الجانبان عددا من ملفات التعاون التي منها تسهيل إجراءات تأشيرة دخول وإقامة الطلبة العراقيين والمنح الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية وتخفيض رسوم الدراسة ومشروع التوأمة بين جامعتي بغداد والقاهرة. وجدد عبد الصاحب (حرص العراق على تطوير التبادل العلمي والثقافي بين البلدين وتنمية آفاق العمل المشترك في ضوء برامج التعاون المتفق عليها مؤكدا ضرورة افتتاح ملحقية ثقافية عراقية في القاهرة لمتابعة شؤون الطلبة وتسهيل إجراءات الالتحاق بالجامعات). وأكد عبد الصاحب (استعداد الجامعات العراقية لتقديم المنح الدراسية للطلبة المصريين وتعزيز مسارات البحث العلمي المشترك بين أساتذة الجامعات). بدوره أعرب سعادة السفير عن شكره وتقديره للاهتمام الذي تقدمه وزارة التعليم العالي العراقية ومؤسساتها وحرصها على رفد مساحة العمل الأكاديمي المشترك بين البلدين بكل ما يخدم الشعبين الشقيقين.

كما اقامت وزارة التربية وبالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني ورشة عمل تحت عنوان التقييم النهائي لجائزة المدارس الدولية في محافظة اربيل.

علاقات ثقافية

وبينت المديرية العامة للعلاقات الثقافية في الوزارة ان ( مدارس محافظة نينوى تُعد مشاركتها الأولى في برنامج ربط الصفوف الدراسية والثانية بالنسبة لمدارس محافظة الانبار ، اذ تم تقديم 15 مشروعاً من اصل 20 لمشاريع المدارس المشاركة لعام 2021-20 وهي عبارة عن مشاريع تربوية وتعليمية وادبية وفنية واقتصادية).

وتابعت ان ( مشروع المدارس الدولية ساهم في فتح آفاق مع الدول المجاورة والصديقة ، إضافة الى المشاركات الدولية والمحلية والتفاعلية وتبادل النشاطات الطلابية بين المدرسين والمعلمين والمدارس مع دول عربية متمثلة بـالاردن ومصر ولبنان وتونس والمغرب وغيرها ومن الدول الاسيوية باكستان والهند وغيرها لغرض عمل شراكات دولية وتبادل الخبرات والنشاطات بين المدارس المشاركة). ومن جهة اخرى أصدرت الوزارة ، كتابًا يتضمن خطة الدراسة في مدارس التعليم المسرع واليافعين ومراكز حقك في التعليم للعام الدراسي2021 – 2022 حيث تتركز الخطة على تعدد مصادر التعلم مع الأخذ بنظر الاعتبار الإجراءات الاحترازية التي تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب دون التأثير على المنهج المقرر. وبينت الوزارة ان القنوات التعليمية ستكون شريكاً أساسيا في بث وشرح جميع الدروس للمراحل كافة.

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