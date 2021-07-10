وقفة تضامنية حاشدة مع الشعب الفلسطيني في مدينة أمستردام الهولندية

بدعوة من مجموعة التضامن مع الشعب الفلسطيني والتجمع الديمقراطي الفلسطيني في هولندا نظمت وقفة جماهيرية حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واحتجاجا على جدار الفصل العنصري الذي أقامته دولة الاحتلال الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية وتأكيدا على القرار الصادر في مثل هذا اليوم عن محكمة العدل الدولية المطالب بإزالة هذا الجدار، وذلك في ساحة الدام في مدينة أمستردام الهولندية

رفع المتظاهرون أعلام فلسطين ويافطات تندد باستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأرض والشعب الفلسطيني واستمرار النشاط الاستيطاني في سياق مشروع سرقة الأرض الفلسطينية وتكريس نظام الفصل العنصري الذي ظهرت ملامحه بجدار الفصل العنصري ومشروع التهويد الكبير

واكد المشاركون استمرار دعمهم للشعب الفلسطيني ورفضهم المطلق للممارسات الإجرامية التي تنفذ الأن بحق مئات العائلات الفلسطينية في سلوان وحي الشيخ جراح في مدينة القدس المحتلة مطالبين الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات عملية نحو الاعتراف بدولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة بعاصمتها القدس وعودة اللاجئين وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية

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