ألسنا في بلد واحد إسمه العراق ؟!

د . خالد القره غولي

تلاعبت المصالح والأغراض الشخصية والسياسية والحكّام والثورات والنكبات والقوى المعادية في تزوير وتشويه صورة وحقيقة .. تاريخ ( الأمة الأنبارية ) .. على الرغم من حقيقة ومسرحية ( حرب وأزمة الأنبار ) المزيفة المفتعلة , التي لم تتحقق لآهل ( الأنبار ) غير القتل والتدمير والتهجير والنزوح الكبير .. بعد الأزمة التي تجاوزت أكثر من عدة اعوام , فإننا نحب الوطن ونحب ( الأنبار) لنعيش فيه بسلام وامن واستقراردون تمييز أو فارق , العرب والإغريق والرومان والفايكنغ والأنكلوساكسون والأفارقة والمغول والآريون والآيرش والمغول والفرس والأتراك والهنود الحمر والصينيون والأسكيمو وعشرات القوميات والأجناس والأمم والشعوب هاجروا ونزحوا من مواطنهم الأصلية إلى بلدان أخرى و حتى الجِن

( ذُكر نزوح الجِن من نينوى إلى الحجاز طلباً للدين كما جاء في تفسير سورة الجن وكانوا على دين النصرانية وقُدِرَعددهم بخمسة عشر ألف جنّي ! ) .. جولة واحدة في أوربا أو أمريكا سترينا بلا أدنى جهد إختلاط الأجناس والأمم والأشكال والألوان والوجوه والأديان والمذاهب وهو دليلٌ بلا أدنى شك لخضوع العالم لفرضية الهجرة والنزوح .. فكثير من المتغيرات الجذرية في سلسلة البقاء البشري وإدامة زخم الإنسانية كانت بسبب موجات النزوح الكبيرة عبر التاريخ ولا أجد فرقاً كبيراً بين كلمتي نازح ومهاجر لأنَّ الإثنين تركا وفارقا ديارهما مجبرين .. والفارق بسيط جداً يعتمد على أعداد من يبقى في الأرض التي نزح أو هاجر إليها ونادراً ما يَذكر التاريخ كلمة نازح بمعزل عن مهاجر .. وفي قراءة سريعة للتاريخ نجدُ أن غالبية الشعوب والأمم التي هاجرت وضعت ضمن أهدافها عدم العودة إلى الوطن عكس النازحين وتحديداً في العراق الّذين باتوا يتمنون العودة إلى ديارهم بعد الذل والإهانات والقتل والمطاردات التي تعرضوا لها .. في العراق هناك عقول متحجرة وعواطف تُملي عليها الشهوات ما تفعل ، هي التي تقود الأمور ولو إلتفتوا إلى ما رواه التاريخ عن النازحين والمهاجرين لما تجرأ أحد على التحفظ او الشك أو حمل الضغينة على النازحين .. فسيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام عربيٌ من بابل هاجر إلى أخواله بفلسطين ثم إلى مصر ثم إلى مكة وأنجب سيدنا إسماعيل جد العدنانيين وهم سلالة الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم .. النزوح له أسباب عدة إما بسبب الحرب أو الأسْر او الكوارث الطبيعية أو إنتشار الأمراض أو البحث عن عيش أفضل أو غيرها من الأسباب التي نقلت ثبات وتواجد أمة من الأمم أو شعب من الشعوب إلى غير المكان الذي تتواجد فيه أصلاً وغالبية تلك الهجرات من دول إلى دول وتكون أصعب ونتائجها غامضة وخسائرها كبيرة جداً وذوبان قومية وجنسية وأحياناً ديانة النازحين إلى الأرض التي نزحوا إليها .. ونزوح أهل الأنبار من مناطقهم المشتعلة بدماء الحرب إلى المنطقة الوحيدة المفتوحة أمامهم وما تعرضوا ويتعرضون له من قتل وإعتقالات وتهديد واهانة وقطع رواتبهم وإبتزاز يضعنا أمام حالة خطيرة جداً .. وهي أنَّ هذه الأرض ليست أرضنا فإما أن نكون نحنُ الغرباء أو من يسكن في الأرض التي نزحنا إليها هو الغريب !

أمم وشعوب وديانات مختلفة هاجرت ونزحت من بلد إلى آخر وإستقبلوها بحفاوة ونصبوا لها المخيمات والمعسكرات وهناك أدلة وأمثلة لاحاجة لذكرها الآن .. أستغرب جداً من إحياء ذاكرة الحقد ودوائر الفتنة في العراق .. ألسنا في بلد واحد إسمه العراق ؟!

وأرضنا واحدة وماؤنا من دجلة والفرات ونأكل الخبز العراقي بالتنور .. ألسنا نعبدُ الله الواحد الأحد وقبلتنا واحدة .. ( زعاطيط ) يقودهم عملاء لدول عدة يطاردون ويقتلون ويرعبون النازحين أينما حلوا .. من أين هؤلاء ؟!

أيعقل أن تُطارد عائلة تسكن في خيمة وسط صحراء أو قريباً من مياه آسنة وفي حرِّ هذا الصيف بحجة التفتيش عن إرهابيين .. أيصدق العالم أجمع ومن بينهم الجِن .. أنَّ عصابات التسليب وقطاع الطرق ومافيات الإبتزاز تُراقب أهلنا النازحين أينما حلّوا .. دول نحسبها معادية وكافرة بمجرد دخول النازح لها يتحول فيها إلى مواطن .. إقليم ( كوردستان ) الذي ما ذُكرَ إلا وذَكرنا التشكيك فيه ورغم الإعتراضات الكثيرة على طريقة تعامل سلطات الإقليم مع النازحين وإستيعاب الإقليم لعشرة أضعاف النازحين في بغداد .. لكنه إقتصر على بعض الإجراءات المشددة أو التشديد في دخول النازحين إلى داخل المدن .. أما أن يصل الأمر ويقع عشرات الضحايا وتُطرد مئات العائلات لا لذنب إلا لأنها من الأنبار .. وأبناء عمي في كربلاء وبابل وواسط .. عيب أيها العراقيون .. أهل الأنبار لم يكونوا بحاجة لأحد وتعلمون ما الذي جاء بهم إليكم .. عيب أيها الأخوة والزملاء والأصدقاء فقط .. نقولها لكم كي تتصدوا لتلك العصابات .. وعتبنا عليكم فقط لأننا لانعتب على من وضع نفسه عدواً لنا ولأهلنا .. وعتبنا الآخر على ثلة من شلة جالسة في دول جوار العراق وتسرق اموال ابناء الانبار وعوائلهم وتتعاش اليوم وهي جاثمة في فنادق يغداد على حقوق العوائل الانبارية وتصرف لهم التعويضات وتبيع الانبار واهل الانبار بثمن بخس لدول معادية للعراق وللعصابات الاجرامية المتعددة في عراق ما يسمى ( عراق التغير )

ومع اسفي الشديد

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