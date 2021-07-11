الا والنتيجة تطلع باجر حتمن :::وزير الصحةالسابق واللاحق (كوفيد اتساطعش زحلكك قبل الشهادة )

الا والنتيجة تطلع باجر حتمن :::وزير الصحة السابق واللاحق (كوفيد اتساطعش زحلكك قبل الشهادة )

أصبحت سنغافورة أول دولة في العالم تقوم بإجراء تشريح (بعد الوفاة) لجثة كوفيد -19. بعد إجراء تحقيق شامل ، اكتشف أن Covid-19 لا يوجد كفيروس ، بل هو بكتيريا تعرضت للإشعاع وتسبب موت الإنسان عن طريق التخثر في الدم.

وُجد أن مرض كوفيد -19 يسبب تجلط الدم ، مما يؤدي إلى تخثر الدم لدى الإنسان ، ويسبب تخثر الدم في الأوردة ، مما يجعل من الصعب على الشخص التنفس ؛ لأن المخ والقلب والرئتين لا يستطيعان استقبال الأكسجين ، مما يتسبب في وفاة الناس بسرعة.

للعثور على سبب النقص في طاقة الجهاز التنفسي ، لم يستمع الأطباء في سنغافورة إلى بروتوكول منظمة الصحة العالمية وأجروا تشريحًا للجثة على COVID-19. بعد أن فتح الأطباء الذراعين والساقين وأجزاء أخرى من الجسم وفحصها بعناية ، لاحظوا أن الأوعية الدموية متوسعة ومليئة بالجلطات الدموية ، مما يعيق تدفق الدم ويقلل أيضًا من تدفق الأكسجين. في الجسم يتسبب في وفاة المريض. بعد التعرف على هذا البحث ، غيرت وزارة الصحة السنغافورية على الفور بروتوكول علاج Covid-19 وأعطت الأسبرين لمرضاه الإيجابيين. بدأت بتناول 100 مجم و Imromac. ونتيجة لذلك ، بدأ المرضى في التعافي وبدأت صحتهم في التحسن. قامت وزارة الصحة السنغافورية بإجلاء أكثر من 14000 مريض في يوم واحد وأعادتهم إلى منازلهم.

بعد فترة من الاكتشاف العلمي ، أوضح الأطباء في سنغافورة طريقة العلاج بالقول إن المرض خدعة عالمية ، “إنه ليس سوى تخثر داخل الأوعية الدموية (جلطات دموية) وطريقة للعلاج.

أقراص المضادات الحيوية

مضاد للالتهابات و

تناول مضادات التخثر (الأسبرين).

هذا يدل على أنه من الممكن علاج المرض.

وفقًا لعلماء سنغافورة الآخرين ، لم تكن هناك حاجة أبدًا إلى أجهزة التنفس الصناعي ووحدة العناية المركزة (ICU). وقد تم بالفعل نشر بروتوكولات لهذا الغرض في سنغافورة

تعرف الصين هذا بالفعل ، لكنها لم تصدر تقريرها أبدًا.

شارك هذه المعلومات مع عائلتك وجيرانك ومعارفك وأصدقائك وزملائك حتى يتمكنوا من التخلص من الخوف من Covid-19 وإدراك أن هذا ليس فيروسًا ، ولكنه بكتيريا تعرضت فقط للإشعاع. فقط الأشخاص الذين لديهم مناعة منخفضة للغاية يجب أن يكونوا حذرين. هذا الإشعاع يسبب أيضًا الالتهاب ونقص الأكسجة. يجب على الضحايا تناول Asprin-100mg و Apronik أو Paracetamol 650mg.

المصدر: وزارة الصحة السنغافورية