القانونية النيابية: الانتخابات قد لا تجري في موعدها

استبعدت اللجنة القانونية النيابية، امس السبت، اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد، فيما حددت أسبابا عديدة للتأجيل. وقال عضو اللجنة، النائب سليم حمزة، في حديث لـ (المدى)، إن “البيئة الحالية على الصعيد السياسي والاقتصادي وحتى الأمني غير مستقرة وبالتالي ان موعد الانتخابات النيابية المقبلة غير ثابت وممكن ان يتغير”.

وأضاف حمزة، أن “معظم الكتل السياسية مع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد تشرين الأول/أكتوبر المقبل”، مستبعداً في الوقت نفسه “اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها لأسباب عديدة أبرزها الظروف التي يمر بها العراق”.

وتابع عضو القانونية النيابية، “في حال اجراء الانتخابات في ظل ما يحدث فستكون انتخابات مزورة وغير مرضية للشارع العراقي”.

وصف النائب عن ائتلاف النصر، حسين العقابي خلال حديثه لـ (المدى)، في وقت سابق، الدوائر الانتخابية المتعددة بالفقرة “الخطرة والحساسة”، فيما أشار إلى وجود مخاوف تسود الانتخابات المقبلة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات المقبلة في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل، بحسب ما صوت مجلس النواب في جلسة عقدت 19 كانون الثاني 2021، وسط تعهدات حكومية بإجراء انتخابات نزيهة بعيداً عن سطوة السلاح.

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