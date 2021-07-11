المجلس العربي في كركوك: الفساد الإداري وراء التلكؤ في إكمال المشاريع الخدمية

محمود زيدان عضو المكتب السياسي للمجلس العربي في كركوك

أكد محمود زيدان عضو المكتب السياسي للمجلس العربي في كركوك، أن الواقع السياسي والخلافات السياسية تنعكس سلباً، على كافة مجالات الحياة في المحافظة وكل من يستلم السلطة يبرر اخطاءه باخطاء من سبقه.

وقال زيدان يوم السبت (10 تموز 2021)، إن “هناك تاخر في تنفيذ المشاريع رغم وجود مخصصات وموازنة كبيرة للمحافظة، ولا بد ان تظهر بشكل واضح وجلي على واقعها”.

وعزا زيدان التأخر في اكمال المشاريع، إلى أن “الكفاءات التي من شأنها القيام بتلك المشاريع لا ترتقي للمستوى المطلوب في تنفيذ المشاريع، اضافةً الى شبهات فساد في تنفيذ وقيادة الفريق نحو النجاح من حيث التخصيصات المالية لكل مشروع”.

زيدان أضاف ان “هناك إعمار، ولكن هناك فرق بين منطقة وأخرى حيث أن هناك قرى تعاني من مسألة الإعمار والتخصيص، وهناك قرى لم يتم العمل على إعمار وترميم مدارسها ونحن نحيل تلك الشكاوى الى الملزمين والمسؤولين”.

وأشار زيدان، إلى أن “هناك شكاوى حول النفايات والكهرباء ولابد للادارة المسؤولة عن الملف بالعمل مع الحكومة المركزية من اجل القضاء على هذه المشاكل”.

ويشكو أهالي محافظة كركوك من نقص ملحوظ في أغلب قطاع الخدمات، فيما تعزو الحكومة المحلية ذلك إلى نقص التخصيصات اللازمة.

وبلغت نسبة الفقر في محافظة كركوك 7.6%، حسب احصاءات وزارة التخطيط العراقية للعام الماضي 2020.

كما توقعت دائرة زراعة كركوك انخفاض منتوج محاصيل الحنطة والشعير هذا العام الى نصف ما كانت عليه العام الماضي بسبب تأثيرات الجفاف ونقص الأمطار.