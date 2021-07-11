تراجع شعبية حماس في القدس

أصدر الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية “حماس” في مدينة القدس محمد حمادة بياناً حول تمديد إسرائيل الاعتقال الإداري لوزير القدس السابق في حكومة هنية، خالد أبو عرفة لأربعة أشهر.

وجاء في البيان “إن اعتقال جيش الاحتلال القائد المجاهد والنائب عن مدينة القدس الشيخ محمد أبو طير يأتي في سياق حربه المستمرة على المدينة المقدسة وأهلها المرابطين”.

وأضاف ” نؤكد أن محاولات الاحتلال لقمع النفس المقاوم والرافض لوجوده في فلسطين والقدس على وجه الخصوص ستفشل، وأن إجرام الاحتلال ووحشيته لن تفلح في كسر صمود المقدسيين فوق أرضهم وفي بيوتهم وفي كل شبر من مدينة القدس. ”

وتأتي تصريحات القيادي الحمساوي محمد حمادة في وقت تشهد فيه شعبية حماس تراجعاً كبيراً في القدس بعد اتهامها بالمتاجرة بقضية الشيخ جراح والتخلي عن وعودها بمناصرة سكان القدس الشرقية المحتلة.

هذا وأفاد مصدر فلسطيني أن عدد من سكان حي الشيخ جراح وحي سلوان عبروا عن رفضهم صراحة لمحاولات حماس اقحام نفسها في شؤون القدس للمتاجرة بقضيتهم .

ويسعى المقدسيون الى استئناف حياتهم اليومية المعطلة بسبب الاشتباكات اليومية مع المستوطنين من جهة ومع قوات الأمن الاسرائيلية من جهة أخرى.

هذا وقد تعهدت السلطة الفلسطينية برفع ملف الشيخ جراح والأحياء المجاورة إلى المحكمة الجنائية الدولية لإدانة إسرائيل بتهم التمييز وممارسة العنصرية ضد المقدسيين.

وتعمل الحكومة الفلسطينية لتسليط ضغط دولي على إسرائيل لوقف سياستها الاستيطانية بشكل فوري والجلوس على طاولة الحوار لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفقاً للشرعية الدولية ولحل الدوليتين.

لارا أحمد

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