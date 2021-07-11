شاهد نجوم الفن في عزاء جيهان السادات.. يسرا والفخراني وياسمين الخيام

كتب – محمد السيد – هديل البنا – تصوير – محمد الحصرى

حضر عدد من كبار الشخصيات العامة والفنانين لأداء واجب العزاء في وفاة السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بمسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

كان الفنان محمد ثروت أول الحاضرين والسيد عفت السادات شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، لأداء واجب العزاء.

وحضر ت بعد دقائق من بدء العزاء الفنانة يسرا، والسيد زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، والفنانة ياسمين الخيام، والفنان يحي الفخراني وزوجته.

وشارك المستشار عدلى حسين محافظ القليوبية الأسبق ومحمود أباظة الرئيس الأسبق لحزب الوفد وفؤاد بدراوى، وعدد كبير من الوفود العربية، مساء اليوم السبت، فى مراسم عزاء السيدة جيهان السادات.

تستقبل عائلة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، واجب العزاء فى السيدة الراحلة جيهان السادات بقاعة السلام بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.

توفيت السيدة جيهان السادات أمس الجمعة عن عمر يناهز 87 عاما، وقد لاقى نبأ وفاة السيدة جيهان السادات، اهتماما واسعا من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، كما أبرزت تكريم الرئيس عبدالفتاح للراحلة من خلال منحها وسام الكمال وإطلاق اسمها على محور الفردوس بالقاهرة.

ونعت الرئاسة المصرية ببالغ الحزن والأسى السيدة جيهان السادات قرينة الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، مؤكدة فى بيان لها أنها قدمت نموذجًا للمرأة المصرية فى مساندة زوجها فى ظل أصعب الظروف وأدقها، حتى قاد البلاد لتحقيق النصر التاريخى فى حرب أكتوبر المجيدة الذى مثل علامة فارقة فى تاريخ مصر الحديث، وأعاد لها العزة والكرامة.

وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بمنحها وسام الكمال، مع إطلاق اسمها على محور الفردوس أحد طرق القاهرة الكبرى، كما أوردت نبذة عن تاريخها ومولدها ودراستها.

كما نعت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، السيدة جيهان السادات، واصفةً إياها بأنها كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، وكتبت السيدة انتصار السيسى، على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك : “لقد رحلت عن عالمنا اليوم، سيدة جليلة وفاضلة، هى السيدة جيهان السادات، التى كانت نموذجًا للمرأة المثالية الوطنية، التى ضحت براحتها من أجل بلدها، فقد شهدت أصعب الفترات وأقساها كزوجة كانت خير السند لزوجها، وخير أم للأبطال، فما زلت أتذكر صورتها وهى تداوى جراح أبطالنا من رجال القوات المسلحة المصرية أثناء حرب أكتوبر المجيدة، رحم الله الفقيدة وأسكنها فسيح جناته وألهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان”.