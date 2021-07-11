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قلبي يتغذى من عشبة كلكامش

قلبي يتغذى من عشبة كلكامش
بقلم مهدي قاسم

في وقت مبكر أعلنتُ عصياني
مثل كوكب منفلت من مداره الضيق والقاحل .
فأنا لا أخشى منك أيها الرب
لأني عشت جحيمك على هذه الأرض
فلا يخفيني جحيمك هناك .
أنا لا اخشى منك أيها الطاغية
لأنك لا تستطيع إعدامي مرتين .
انا لا اخافك أيها الفقر
طالما كنت فقيرا مزمنا دهرا طويلا
حتى ملّني الفقر مغادرا إياي بعيدا.
لا أخشاك أيتها السيدة الباذخة بأنوثتها العارمة
مهما زاد غدر الحسناوات وقسوتِهن عليّ
فسوف اظل ابحث عنك دوما كما اليتيم عن حنان أمه الراحلة .
أنا لا اخشى أيها المرض
كان لي معك صولات و جولات
فخرجت منتصرا منتزعا نفسي من أشداقك الضبعية مرارا .
أنا لا أخشاك أيها القدر فكنت صنوي دوما
وصديقي اللدود أبدا .
انا لا اخافكِ ايتها الشيخوخة مهما هددتيني بخطواتكِ البطيئة و الوجلة
فدمي لا زال يشخب و يصطخب موجة مترعة
متغذيا على عشبة كلكامش فتيا نهما بحياة حافلة.

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