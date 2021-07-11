880 مرشحاً عن بغداد بغياب 42 نائباً ورؤساء ثلاث حكومات

بغداد/ وائل نعمة

يتنافس في بغداد نحو 1000 مرشح للانتخابات التشريعية المقبلة، ضمن 17 دائرة انتخابية مقسمة بين جانبي الكرخ والرصافة. ويبلغ عدد مقاعد العاصمة 71 مقعدا، فيما بلغ عدد الكتل والاحزاب المتنافسة نحو 200 تيار، اكثر من نصفهم قوائم فردية. قوائم المرشحين تظهر غياب اكثر من 40 نائبا حاليا عن المنافسة، وثلاثة رؤساء حكومات فازوا في الدورة السابقة عن بغداد، ابرزهم حيدر العبادي.

وقرر نحو 30 نائبا عن العاصمة اعادة ترشيح انفسهم، و20 مسؤولا محليا سابقا، مقابل وزير حالي واثنين سابقين احدهما كان قريبا من رئاسة الحكومة.

بالمقابل نقل نائبان حاليان اماكن ترشيحهما الى بغداد، احدهما خالد العبيدي الذي قرر الترشح في هذه الدورة عن العاصمة بدلا عن الموصل.

وكان لافتا في اسماء المرشحين في بغداد وجود أشقاء مرشحين، وفنانين، ومحافظين ورؤساء مجالس محافظات.

وفي الانتخابات الاخيرة التي جرت في عام 2018، كان قد شارك في الاقتراع (2266) مرشحا داخل بغداد.

ومن المفترض ان تجري الانتخابات التشريعة المبكرة في تشرين الاول المقبل، وسيتنافس فيها اكثر من 3000 مرشح.

غياب نواب ورؤساء حكومات

في بغداد قسم جانب الرصافة الى 10 دوائر، بينما الكرخ الى 7 دوائر، واظهرت قوائم الترشح عقب قيام مفوضية الانتخابات بتحديد ارقام المرشحين تنافس 880 مرشحا، وغياب 42 نائبا حاليا عن التنافس.

بين 71 مقعدا مخصصا الى بغداد، غاب كل من رؤساء الحكومات السابقين: نوري المالكي، اياد علاوي، وحيدر العبادي، وهم جميعهم فازوا بالدورة الماضية عن العاصمة.

كذلك لم تظهر قوائم الترشيح عن بغداد اسم النائب فائق الشيخ علي، ماجدة التميمي النائبة المعروفة عن التيار الصدري، وزعيم منظمة بدر هادي العامري، وهم جميعهم فازوا ايضا في الدورة السابقة عن المحافظة.

بالمقابل ان قائمة النواب الذي قرروا اعادة ترشيح انفسهم مجددا عن بغداد، بلغت 29 نائباً، ابرزهم محمود المشهداني (رئيس البرلمان السابق)، والنواب: حمد الموسوي، حيدر الفوادي، عالية نصيف، وهناء تركي.

اضافة الى القيادي في تحالف فتح احمد الاسدي (رئيس كتلة سند)، طه الدفاعي، والقيادي في تحالف عزم (برئاسة خميس الخنجر) محمد الكربولي، ووحدة الجميلي، والقيادي في الوطنية (بزعامة اياد علاوي) حسن شويرد.

وكان لافتا من ضمن المرشحين في الدورة الحالية عن بغداد هو وزير الدفاع السابق والنائب الحالي خالد العبيدي، الذي فاز بالانتخابات الماضية عن تحالف النصر (بزعامة حيدر العبادي) في الموصل.

كذلك رئيس اللجنة المالية في البرلمان هيثم الجبوري، الذي قاد كتلته الكفاءات والجماهير وفاز عنها ممثلا عن بابل في الدورة الانتخابية الماضية.

تنافس الوزراء

تظهر قوائم الترشيح، تنافس وزير الرياضة والشباب الحالي عدنان درجال، حيث يدخل درجال لاول مرة الانتخابات عن حزب المهنيين للاعمار الذي يتزعمه النائب والوزير السابق محمد صاحب الدراجي.

ودرجال وهو لاعب كرة قدم معروف، تم اختياره للحقيبة الوزارية العام الماضي بدون ان يفوز او يترشح للانتخابات.

وينافسه في المنصب نفسه وزير الرياضة الاسبق والنائب المستقيل عبد الحسين عبطان، عن بغداد ضمن تجمع “اقتدار وطن” الذي تزعمه.

وكان عبطان قد اثار ضجة في 2019، حين قرر الاستقالة من البرلمان، حيث تسربت حينها انباء بانه كان يستعد لخلافة رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي ابان احتجاجات تشرين.

اسماء المرشحين تكشف عن ترشح الوزير السابق ورئيس الحكومة الذي لم يوفق في اكمال وزارته محمد توفيق علاوي عن حزب منقذون.

من قرر الترشح مجددا؟

كذلك قرر نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي الترشح عن العاصمة ضمن قائمة فردية تحمل اسمه، وكذلك عدة نواب سابقين، ابرزهم : حيدر الملا عن “تقدم” الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وطلال حسين الزوبعي، وعبدالكريم عبطان.

بالاضافة الى النائب السابق عن التيار الصدري رياض الساعدي، علي المالكي، ليلى التميمي، عتاب الدوري، عثمان الجحيشي، وصباح التميمي مع شقيقها الذي يرشح لاول مرة اركان التميمي.

ومن الاسماء المعروفة التي رشحت عن بغداد، هي الممثلة المعروفة آسيا كمال، الباحث السياسي يحيى الكبيسي، القيادي والمتحدث السابق باسم تيار الحكمة (الذي يتزعمه عمار الحكيم) بليغ ابو كلل.

اما اعضاء حكومة بغداد المحلية، فقد رشح 7 منهم، بينهم المحافظ السابق فلاح الجزائري عن قائمة تحمل اسمه، ورئيس مجلس المحافظة السابق رياض العضاض.

كذلك قرر محمد جابر العطا وهو المحافظ الحالي الترشح عن العاصمة ضمن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه نوري المالكي.

ظاهرة الأسماء الفردية

الاحزاب والتيارات والتحالفالت التي شاركت في بغداد وصل عددها الى 200 اسم، ابرزها الفتح (بزعامة هادي العامري)، الوطنية (اياد علاوي)، النصر (حيدر العبادي)، دولة القانون (نوري المالكي).

كذلك شاركت احزاب تشرينية، مثل امتداد، حركة تشرين، تجمع تشرين الوطني، حركة نازل آخذ حقي واسماء جديدة مثل حزب النخبة، المنقذون، تجمع الفاو زاخو، اشراقة كانون. وتشارك احزاب مدنية، مثل الحزب المدني، الى جانب قوائم تحمل اسماء مهنية مثل تجمع تربويون، واقتصاديون.

وتكشف قوائم الكتل المشاركة في بغداد وجود 120 تيار سياسي تحمل اسماء اشخاص، مثل بهاء الاعرجي، حسن الخفاجي، حارث الحارثي، حيدر الجشعمي، حسن عرب، جاسم الشريفي، جبار آل درويش.

وبين تلك القوائم هناك اكثر من 20 تيار يحمل اسماء نساء، مثل سحر المالكي، جنان كاظم، سلوى الدليمي، شيماء الجنابي، علية حافظ، واخلاص العبيدي.

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