(إصلاح وخدمات).. كتاب يتناول إنجازات الحكومة التاسعة في “عامي الأزمات”

أصدر المكتب الإعلامي لرئيس حكومة إقليم كوردستان، كتاباً جديداً يتحدث عن المنجزات الحكومية التي تحققت في ذروة الأزمات التي عصفت بالإقليم.

وتناول الكتاب، الذي يحمل عنوان (التشكيلة الوزارية التاسعة في حكومة إقليم كوردستان.. إصلاح وخدمات)، ما حققته الحكومة من مشاريع ونشاطات، وتطرق إلى الإيرادات والإصلاحات في جميع المجالات ابتداءً من اليوم الأول لتشكيلها ولغاية 1 مايو/أيار 2021.

ويأتي صدور الكتاب بمناسبة مرور عامين على تشكيل حكومة مسرور بارزاني.

واشتمل الكتاب على مقدمة استهلها المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة بالحديث عن جهود التشكيلة الوزارية التاسعة في الإصلاح ومحاربة الفساد والنهوض بالخدمات العامة في إطار برنامج عمل طموح يحقق في نهاية المطاف الرفاهية والازدهار لمواطني إقليم كوردستان.

وسردت مقدمة الكتاب كيف عملت حكومة إقليم كوردستان بشفافية على الرغم من الأزمات، وأبرزها الأزمة المالية والديون، وكيف تخطت الكثير من العقبات في ظرف عامين فقط، كذلك ظفرت بزيادة الإيرادات الداخلية في سبيل تحقيق ما يتطلع إليه مواطنو الإقليم.

وتمكنت حكومة إقليم كوردستان، عبر عملية الإصلاح، من تحقيق قفزة بالإيرادات الداخلية من 140 مليون دولار إلى 244 مليون دولار، وفقاً لمقدمة الكتاب.

وتألف الكتاب من سبعة فصول تناول في أوله الوضع الاقتصادي العام في إقليم كوردستان، وخُصص الثاني لنفقات إقليم كوردستان وإيراداته مع إجراء مقارنات بين الأشهر على مدى عامين، كما عدّد السبل التي تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الخانقة.

وسلط الفصل الثالث الضوء على الإصلاحات التي شرعت بها الحكومة في العديد من المفاصل المهمة ولا سيما الوزارات، ومحاربة الفساد ووضع حد للروتين، إلى جانب تعزيز النظام الضريبي ودعم رقمنة الشؤون الحكومية والتحول إلى الحكومة الإلكترونية.

أما الفصل الرابع فقد حُدد لتنفيذ قانون الإصلاح، وفي الخامس استعرض الكتاب أهم المشاريع التي أنجزتها الحكومة على مدى عامين.

وشرع الفصل السادس بالتركيز على الخطوط العامة لبرنامج عمل التشكيلة الوزارية التاسعة، واختتم الكتاب فصله السابع بخطب رئيس الحكومة عن الإصلاح.

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