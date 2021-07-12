اسبانيا تعاصر قرنها الذهبي ابان النهضة الاوربية * د. رضا العطار

كان القرن السادس عشر قرنا ذهبيا بالنسبة الى اسبانيا ايضا وذلك من زاوية ذهب وفضة امريكا الغزير، كانا يتدفقان على المواني الاسبانية بعد اكتشاف كولومبوس لأمريكا في اواخر القرن الخامس عشر. فكان البلاط الاسباني افخم واغنى بلاط في العالم في ذلك الوقت. وكانت الارستقراطية الاسبانية اكثر الارستقراطيات الاوربية كبرياء وتيها. مما جعل كل هذا ينعكس على تشجيع ثقافة العلوم والاداب والفنون والتي اصبحت فيما بعد تشكل الوجه الاخر من العصر الذهبي التي كانت تعيشه اسبانيا.

ففي الادب ظهر لهم في هذا القرن سرفانتس الشاعر والكاتب الكبير الذي كتب (دونكيشوت) عام 1604 – وظهرت الملاحم الشعرية التي كان منها ملحمة (لالروكانا)

للشاعر الفحل اي زوليكا – – كما ظهر الشاعر الغنائي الكبير لويس دي جونجورا – قيل عنه انه عبقري نادر، لا مثيل له في اسبانيا – – وكان الشاعر البرتغالي الوطني الكبير لويس كومويينز قد ظهر في هذه الفترة وعاش حياة حافلة بالمغامرات. [

ولم يكن المسرح الاسباني اقل قيمة من المسرح الايطالي – فشهد المسرح الاسباني مولد الشاعر المسرحي الفذ دي لوب فيجا الذي وصلت شهرته في اوربا حدا نُسبت اليه مسرحيات في فرنسا وايطاليا لم يكتبها لكي يقبل الناس على مشاهدتها. ولهذا يقال انه ترك 1800 مسرحية عدا 400 مسرحية قصيرة. حيث انه كان يكتب عشرة مسرحيات كل اسبوع حتى سماه زميله سرفانتس بوحش الطبيعة – – وكان ابرز ما كتبه من مسرحيات : (نجمة اشبيلية) و (الفلاح في ركنه) و ( قاضي الملك الافضل).

كما ظهر في هذا القرن آخرون منهم ناتان فيلد الذي كتب مسرحية (المرأة كائن متقلب)

وتفوقت اسبانيا في الفن كما تفوقت في الادب. رغم ان الكنيسة كانت هي الراعي لهذا الادب ولهذا الفن – وسخرت الفن كما سخرت الفلسفة لخدمة الدين ووجهت الفنانين فيما يرسمون وفيما يصورون وفيما ينحتون – لكي يكون الايمان مرتبطا اشد الارتباط بالفن كما كانت تهدف وتسعى دائما.

وفي الفترة شمل اسلوب الباروك اسبانيا كما كان قد شمل ايطاليا من قبل – فبرز في مجال النحت المثال الاسباني الشهير خوان دي خوني وخوان دي مونتانيس – – كما ظهر الفنان والرسام العظيم آل كريكو ثم جاء ثورباران وفيلاسكويز ثم ظهر النحات الذائع الصيت موريللو

ورغم كل هذا لم تعرف اسبانيا النهضة بالمعنى الايطالي الغني، رغم ان في التصوير الاسباني كان ما زال يقلد الايطاليين كما كان حال النحت والعمارة ايضا. وقبل ختام العصر ظهر اعظم المؤرخين الاسبان قاطبة وهو خوان دي ماريانا الذي كتب ابرز اعماله وهو(تاريخ اسبانيا العام) في العام 1601

* مقتبس من كتاب عصر التكايا والرعايا لشاكر النابلسي.

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