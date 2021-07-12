استئناف البصرة تنظم ورشة عمل عن إشاعة الثقافة القانونية بمشاركة…

نخبة من الإعلاميين ومثقفي المحافظة

بغداد / إعلام القضاء

عقدت رئاسة محكمة استئناف البصرة ورشة عمل تحت عنوان “إشاعة الثقافة القانونية وتوضيح الدور الدستوري والقانوني للقضاء في إجراءات التحقيق والمحاكمة ودور السلطة القضائية” بمشاركة نخبة من الإعلاميين والمثقفين في المحافظة.

وأفاد مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في المحافظة ان “الورشة حضر فيها السيد رئيس محكمة استئناف البصرة الاتحادية القاضي عادل عبد الرزاق عباس والسيد المدعي العام أمام المنطقة الاستئنافية وبحضور عدد من السادة القضاة والمحامين وأساتذة الجامعات ومنظمات المجتمع المدني وعدد من الإعلاميين وبعض من شرائح أبناء المحافظة”.

واضاف أن “رئيس الاستئناف تطرق خلال الورشة إلى الهدف من أقامة هذه الورش هو لإزالة اللبس الحاصل لدى الكثير ممن يعتقد أن القضاء وحده يتحمل المسؤولية في إجراءات التحقيق بمعزل عن الجهات الأخرى التي لها دور بهذا الصدد”.

وأشار القاضي إلى أن “بعضهم يحمل القضاء تلك المسؤولية وهذا ما نسمعه اليوم من بعض وسائل الإعلام والسياسيين بأن القضاء وحده يتحمل هذه المسؤولية وحتى بعض المواطنين الذين نلتقي بهم لديهم نفس الاعتقاد “، وتابع انه “هناك فهم خاطئ في دور القضاء،وهذا الفهم قد يكون أسبابه عدم التواصل والتوضيح “.

وتابع أن “السلطة التنفيذية لها دور مكمل لدور القضاء والمتمثلة بوزارة الداخلية وأجهزتها التحقيقية المتعددة وكذلك الحال بالنسبة لوزارة العدل لها دور من خلال دائرة الإصلاح، وأحكام الإعدام التي تكتسب الدرجة القطعية فأن رئاسة الجمهورية لها دور أيضا كسلطة تنفيذية “..

منوها ان “الورشة تضمنت أيضا الضمانات الدستورية التي تسترشد فيها المحاكم عند اجراء التحقيق والمحاكمة واختصاصات محاكم التحقيق والجنايات والجنح ودور الجهات القائمة بالتحقيق الأولي في الجهات التابعة إلى وزاره الداخلية وغيرها”.

وأضاف أن “الندوة تناولت الإجراءات الخاصة بتنفيذ الاحكام الصادرة من القضاء، مبينا أن علاقة المحاكم تنتهي بالمتهمين بعد صدور قراراً باتا فيها ويصبح بعهدة وزارة العدل وهي من يقع على عاتقها تنفيذ الاحكام القضائية” واستمع رئيس الاستئناف إلى مداخلات وأسئلة الحضور والتي أجاب عنها بكل سهولة وشفافية”.

وفي ختام الدورة قام المشاركون بجولة في أروقة المحاكم التابعة لرئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية والاطلاع على المحاكمات الجارية فيها”.

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