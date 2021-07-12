اضاءة على كتاب… في التاليف المسرحي (رُقم سومرية)

ولان على الأدب مسؤولية كبرى تتجاوز العرض الجمالي والترف الاجتماعي كونه سلاح للتغيير والخلق احدشت همم الشباب كي تحفر بإزميل صبرها وتبصرها وضميرها الصادق وقلمها الجاد وروحها الوثابة ، التواقة إلى الحرية جاءت النصوص وعلى عدد من حضر وكتب من المهتمين في هذا الفن “١٢”شابة وشاب في كتاب اسماه “رقم سومرية وكانه بيان سياسي .

السمة الأساسية والبارزة في هذه الورشة الكتابية للمسرح أنها تعتبر العتبة الاولى للدخول الى عالم المسرح المعاصر والذي سيرسخ لعقود قادمة ملامح اقلام شابة لا تهادن على شرف الموهبة والإبداع،

الناظم لكل هذه النصوص الابداعية هي قصص يومية من الهامش والمعاش اليومي ولدت ونشأت في مدينة الحرف الاول ( سومر واور ) ؛ الذي خرج منها الأدب والحكمة للعالم هذا المكان بعبقه وتاريخه وذكرياته الهب مشاعر هؤلاء الشباب والتي تمتلك ترسانة متفردة من الافكار والمعارف ومن مراحل عمرية متقاربة ، الذين يمتلكون مواهب متميزة في كتابة النص المسرحي ..

والتي ساعدت المنصات الإلكترونية وفي ظل أزمة كورونا للتواصل مع الكاتب “علي عبد النبي الزيدي”… والذي ساهم هذا التواصل في وصول المعرفة على أوسع عدد منهم وتبادل الخبرات معهم. على مدى ثلاثة اشهر .

جائحة كورونا رغم سوءاتها وخطورتها، إلا أنها فعَّلت الواقع الافتراضي في انتاج طفرة نوعية على مستوى الكتابة المسرحية ما أسهم في طرح الخطاب الثقافي والحجاجي ، وخلق حالة من التداخل المعرفي بين التاليف والعرض المسرحي بشكل ميسر.