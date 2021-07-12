القنصل الأمريكي لـ مسرور بارزاني: إقليم كوردستان حليف استراتيجي .. سنواصل دعمه

استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، الأحد، القنصل العام الأمريكي الجديد لدى أربيل روبرت بالادينو.

وفي اللقاء الذي حضره القنصل العام الأمريكي السابق روب وولر، هنأ رئيس الحكومة القنصل العام الأمريكي الجديد، وأبدى استعداد حكومة إقليم كوردستان لأي تعاون وتنسيق، ووجّه شكره للقنصل العام السابق، وتمنى له التوفيق في مهامه القادمة، وفق بيان لحكومة الإقليم،

وأكد القنصل العام الأمريكي الجديد لدى أربيل، وفق البيان، أن إقليم كوردستان حليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة وأن بلاده ستواصل دعم إقليم كوردستان، ولا سيما قوات البيشمركة، وقال: «نعمل على تعزيز الاستثمارات الأمريكية في إقليم كوردستان».

وتناول الجانبان خلال اللقاء، العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والانتخابات التشريعية العراقية المقبلة، فضلاً عن الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وأهمية المشاركة الفعّالة لإقليم كوردستان في هذا الحوار.

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