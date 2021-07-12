الكاظمي: نعمل على تحقيق نزاهة وشفافية العملية الانتخابية

بغداد: محمد الأنصاري

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عزم الحكومة على تلبية جميع احتياجات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها.

واستقبل الكاظمي، أمس الأحد، رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، أن رئيس الوزراء استمع في مستهل اللقاء إلى شرح مفصل عن خطط المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل.

وأشاد الكاظمي بعمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات بانسيابية عالية، مؤكداً أن الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات منا بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد إلى المفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية.

إلى ذلك، واستعداداً للانتخابات المقبلة، تجري المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين، عمليات المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص بواقع محطة واحدة في كل مركز من مراكز التسجيل البالغ عددها (1079) مركزاً والمنتشرة في عموم أرجاء العراق.

وذكرت المفوضية في بيان أمس الأحد، أنه “في ضوء التطوّرات المتسارعة لتحضيرات مفوّضية الانتخابات ضمن مراحل العملية الانتخابية، ومع بدء العدّ التنازلي الفعلي ليوم الاقتراع لانتخاب مجلس النوّاب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأوّل من العام الحالي، وبعد أن أنهت المفوّضية عملية قرعة أرقام المرشّحين البالغ عددهم (3244) مرشّحا الذين صدّق على أسمائهم مجلس المفوّضين في عموم أرجاء العراق، تعد المفوضية (اليوم الاثنين 12 تموز) العدة لتنفيذ عمليات المحاكاة الأولى للتصويت العام والخاص بواقع محطة واحدة في كل مركز تسجيل”.

وبينت المفوضية أن عملية المحاكاة تأتي “للتأكد من دقة وسرعة الأجهزة الالكترونية الانتخابية وإمكانية إرسال النتائج بيسر من المحطات وتسلمها في المكتب الوطني من خلال الموظفين المختصين في لجنة المحاكاة بالتعاون مع شركة (ميرو الكورية) وبإشراف الشركة الألمانية الفاحصة وبحضور فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) والفريق الدولي للنظم الانتخابية (IFES) وبتغطية إعلامية”.

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