الكاظمي يوجه بتوفير كامل الدعم لمفوضية الانتخابات

أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، امس، عزم الحكومة على تلبية احتياجات ضمان نزاهة الانتخابات، مشيدا بعمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات بانسيابية عالية. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان حصلت (المدى) على نسخة منه

ان “رئيس مجلس الوزراء استقبل رئيس وأعضاء مجلس المفوضين في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات”، مضيفا ان “الكاظمي استمع في مستهل اللقاء إلى شرح مفصل عن خطط المفوضية واستعداداتها لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة بموعدها المقرر في العاشر من شهر تشرين الأول المقبل”. وأكد الكاظمي بحسب البيان “عزم الحكومة على تلبية كل احتياجات المفوضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها، ويحقق المشاركة الواسعة فيها”. وأشاد الكاظمي بـ”عمل المفوضية واستعداداتها وجهودها لإجراء الانتخابات بانسيابية عالية”، مؤكداً أن “الأجهزة الحكومية تلقت توجيهات منا بتقديم كل أشكال الدعم والإسناد إلى المفوضية، وتسهيل الإجراءات المطلوبة التي تضمن إقامة الانتخابات في موعدها المقرر من دون أي عقبات أو إشكالات فنية”.

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