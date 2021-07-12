بصيرة صدام :

كل مخلوق له بصيرة(1) وآلإختلاف بينها يكون في مدى قوّتها و أتّجاهها في كل مخلوق؛ إمّا سوداء تخريبيّة بإتجاه الشيطان .. أو نقيّة صالحة بإتجاه الرّحمن, وبصيرة صدام كانت تخريبيّة و مدمّرة نتيجة لثقافته بإمتياز حين أعلن:

[لن أترك العراق إلا أرضاً بلا إنسان] وبقيت أتأمّل و أفكر بمعنى ومغزى كلامه كلما تذكرت .. حتى إكتشفتهُ جليّاً بعد 40 عاماً أثناء رجوعي للعراق حيث رأيت أجساداً تتحرّك دون حُبّ و إحساس و وجدان, لأكشف حقيقة و عمق تلك البصيرة الهدّاميّة التي نفذت بإعجوبة في قلوب العراقيين الذين إستقبلوا تلك الثقافة الهمجية فمسختهم للآخر, خصوصاً بعد ما تأكّدت منها أيضاً لدى الطبقة السياسيّة التي حكمت من بعده و التي نشرت الفساد والجّهل لآخر المدى بإستخدام إسم الله كدرع لفسادهم لسرقة الأموال (بيت القصيد) ليشمل المسخ كل مَنْ تبقى من الذين حافظوا على وجدانهم بعض الشيئ بإعجوبة!

و السؤآل ألآن هو: مآلمطلوب للخلاص؟

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(1) لمعرفة حقيقة (البصيرة) و علاقتها بآلعقل الظاهر ودور المؤثرات الأخرى فيها و موقعها من العقل الباطن ومعنى الوجدان, يرجى مراجعة: (فلسفة الفلسفة الكونية).

ألعارف الحكيم

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عزيز حميد مجيد

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