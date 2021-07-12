توكل كرمان.. هل نجحت بتحويل الفيسبوك الى( هيئة للامر بالمعروف والنهي عن المنكر)..؟

بقلَم

الدكتور جلال الزبيدي

حقوقي واستاذ جامعي

الهجمه المحمومه التي يشنها جهاز الرقابه بالفيسبوك والذي ترأسه حاليآ توكل كرمان عضو قيادة حزب الاصلاح اليمني (الاخوان المسلمين).. حيث تعمل هذه السيده( الاخوانيه) علي اشاعة منطق وثقافة الاوليغارشيه الاعلاميه بشكل ممنهج ومدروس. حيث يتم تعويق ومصادرة الكتابات والمنشورات التي تناهض ثقافة الخداع والكراهيه للاخوان المسلمين وذلك في سياسه متوحشه لتكميم الافواه ومصادره حق التعبير وحرية الراي والاعتراض تحت ذريعة مخالفة( معايير مجتمع الفيسبوك) وهذه حجة واهيه من أجل( تدجين)وادخالنا لبيت الطاعه الاخواني ولو على اقساط ؟ خاصة ونحن نشاهد بالعين المجرده عشرات الكتابات السوقية التي تسيىء للقيم الانسانيه الرصينه وتدعو للفاحشه والتخريف والشعوذه الدينيه على صفحات الفيسبوك لان كتابها ينتمون لقبيلة الاسلام السياسي؟ ان هذا السلوك الاعلامي اصبح سياسه عامه لدي الفيسبوك بالمنطقه العربيه وذلك بعد تعيين توكل كرمان الناشطه في الربيع العربي سيىء الصيت عضوآ في لجنة الحكماء وجهاز الرقابه بالفيسبوك.. للاسف ان هذا الجهاز الاعلامي الحر بدأ يفقد مصداقيته ويتحول الي مؤسسة غير محايده ومنحازه بشكل رسمي وعلني لمجتمع الاسلام السياسي مجتمع الكراهيه والاحتراب الطائفي. وبهذا يقوم الفيسبوك بانتهاك القانون الانساني الدولي ومواثيق حقوق الانسان حيث اشارت الماده 19 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان بأنه (لكل شخص حرية التعبير….وحرية اعتناق الآراء…. واستقاء الانباء والافكار وتلقيها واذاعتها بأي وسيلة كانت ودون تقييد بالحدود الجغرافيه).. ان حملات القمع وتكميم الافواه بدات تشكل كظاهره عامه بالفيسبوك وهي موجه على وجه التحديد لاقصاء المنشورات والمدونات ذات الطبيعه التقدميه والتنويريه والتي تتعارض وسياسة الاخوان المسلمين.. لقد انتفض الراي العام المدني ضد تغول هذا الغول الثقافي والذي تتزعمه توكل كرمان حيث تم المطالبه بسحب جائزة نوبل منها ووقع على هذه الحمله الاحتجاجيه مايقارب50 الف ناشط مدني كون هذه السيده من دعاة اشاعة الحرب والاقتتال باليمن السعيد.. كما انها وبالتوافق مع الصهيوني برناد ليفي ساهموا بشكل رسمي باشعال الحروب بما يسمى بالربيع العربي واسقاط الانظمه العربيه لصالح الصهيونيه العالميه.. وهنا نسجل استغرابنا بمنح جائزه نوبل الي رئيس وزراء اثيوبيا ابي احمد الذي شن حرب اباده جماعيه ضد شعب تيغراي؟ كما ان السيده كرمال نفسها لم نشهد له لها دور كداعيه للسلام والتاخي والنضال ضد العنصريه مثل نلسون مانديلا او مارتن لوثر كينك او جواهر لال نهرو او انديرا ديفز..؟

وللعلم ان للمحفل الماسوني العالمي ولدولة قطر وللوبي الاخواني دور في حصول كرمان علي جائزة نوبل للسلام وهم أيضآ وراء تعينها عضوآ في لجنة الحكماء بالفسيبوك إلى جانب المحاميه اليهوديه( أيميلي باليمور)المحاضره في( مركز هريتسليا) الإسرائيلي..؟

لقد استطاعت توكل كرمان بمساعدة قطر من تكوين امبراطوريه ماليه كبيره ووفروا لها المال بإنشاء(( مؤسسة توكل كرمان)) والتي استطاعت هذه المؤسسه ان تمد اذرعها وسط الشباب بتخصيص بعثات دراسيه مجانآ للطلبه وعلى نفقة (مؤسسه توكل كرمان)..!! لابل تكفلت قناة الجزيره القطريه بتعيين شقيقتها (صفاء كرمان) كصحفيه بقناة الجزيرة القطريه؟ لقد كانت السيده كرمان ليست اكثر من مشروع سياسي اسلامي بجهاز الفيسبوك. وانها قد نجحت بهذا القدر او ذاك الي تحويله إلى منظمه منظمه أشبه (بهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر)؟ واستطاعت بتحويل الفيسبوك الي جهاز للعقوبات فهو(الحكم والخصم) في آن واحد ولا يوجد مجال للمحاججه او للمناقشه وقراراته قطعيه وكأننا امام دراما قضائيه لمحاكم التفتيش الكنسيه. حيث بدأت منصة الفسيبوك التضييق على حرية التعبير وبناء جدار من الخوف والتهديد والحضر والاغلاق على نحو متزايد ومتسارع. وهذا ما اثار احتجاج منظمة العفو الدوليه حيث قالت بانها ترفض( أستخدام القوانين المناهضه لخطاب الكراهيه. كوسيلة ومبرر لقمع الآراء والافكار المعارضه)..؟وبهذه المناسبه نناشد السيد المدير التنفيذي لجهاز الفيسبوك بتنحية السيدة توكل كرمان من العمل بجهاز الرقابه للفيسبوك كونها شخصية جدلية ومثار للفتنه الاجتماعيه ولكونها مشروع سياسي للاخوان المسلمين..؟

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