ديالى.. حفر 100 بئر لمواجهة الجفاف

كشفت دائرة بيئة ديالى، امس الأحد، عن حفر 100 بئر للنفع العام في المحافظة لمواجهة الجفاف، فيما أجرت فحوصات مجانية.

وقال مدير بيئة ديالى، عبدالله الشمري، في حديث صحفي إن “وزارة الموارد المائية نجحت من خلال فرقها الميدانية في حفر نحو 100 بئر لتأمين المياه في القرى والقصبات لمواجهة ازمة الجفاف الحادة في اكثر من 30 منطقة داخل ديالى خاصة الارياف”، مؤكداً ان “اغلب الآبار حفرت قرب محطات الاسالة”.

واضاف الشمري، ان “دائرته عمدت الى اطلاق مبادرة هي الاولى من نوعها من خلال اعتماد مبدأ مجانية الفحوصات المختبرية لمياه الآبار المحفورة للنفع العام لإسناد الاهالي”، لافتاً الى ان “دائرته تتحمل كل التكاليف المادية عن الفحوصات والتي تحتاج الى مواد مختلفة”.

واشار الى ان “بعض الفحوصات تشير الى ان التراكيز الملحية عالية في بعض المناطق لكنها جيدة ومناسبة في مناطق اخرى”، موضحاً ان “نوعية مياه الآبار تختلف من منطقة الى اخرى لكن بالمجمل الآبار تبقى جزءاً من حل مشكلة الجفاف الحادة التي تتفاقم يوما بعد آخر”.

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