ذي قار.. اشتباكات عنيفة بين الخريجين ومكافحة الشغب

ذي قار/ حسين العامل

دارت اشتباكات عنيفة بين خريجين غاضبين وقوات مكافحة الشغب يوم امس في محيط مبنى ديوان محافظة ذي قار الذي اغلق لليوم الثاني على التوالي، اثر تصعيد جديد للمطالبة بتعيينات للخريجين في وزارة النفط ، واسفرت الاشتباكات عن عدد من الاصابات بين صفوف المتظاهرين والقوات الامنية.

واندلعت الاشتباكات التي استخدم فيها المتظاهرون الحجارة والقوات الامنية الهراوات واطلاق النار بعد ان اقدم المتظاهرون على غلق ديوان المحافظة وجميع الشوارع المؤدية اليه بالإطارات المحروقة.

وقال مصدر في دائرة صحة ذي قار لـ(المدى) ان “شعبة الطوارئ في مستشفى الحسين التعليمي استقبلت جريحين من القوات الامنية وهما حاليا يخضعان للعلاج من اصابات ناجمة عن قذف الحجارة”.

من جانبه، قال اسعد الناصري وهو احد الخريجين المتظاهرين لـ(المدى) ان “المئات من خريجي المعاهد والكليات المطالبين بالتعيين في المنشآت النفطية قاموا بغلق ديوان المحافظة لليوم الثاني على التوالي في خطوة تصعيدية جديدة”، مشيرا الى ان “القوات الامنية حاولت تفريق المتظاهرين بالهراوات والرصاص ما ادى الى اشتباكات عنيفة اسفرت عن اصابة 4 اشخاص من المتظاهرين “.

وفي تصريح سابق لـ(المدى) قال احد اعضاء تنسيقية اعتصام المنشآت النفطية ان “التصعيد في الفعاليات المطلبية يأتي احتجاجا على التلاعب بقوائم التعيينات في وزارة النفط”، مبينا ان “ممثلي المعتصمين سبق وان سلموا الحكومة المحلية ووزارة النفط قوائم اسماء تضم 999 اسما من اسماء الخريجين المعتصمين إلا انهم فوجئوا مؤخرا باستبدال اسمائهم وصدور قائمة اخرى من وزارة النفط تضم 850 اسما ليس فيها أي اسم من اسماء المعتصمين”.

ويواصل المئات من خريجي المعاهد والكليات التظاهر والاعتصام أمام المنشآت النفطية منذ اكثر من سنة للمطالبة بالتعيين في المنشآت المذكورة، وقد أقدموا خلال شهر حزيران الجاري على غلق مبنى المحافظة لثلاث مرات متتالية فيما قاموا وفي مرات عديدة وفي أزمان مختلفة بغلق شركة نفط ذي قار ومصفى النفط وشركة توزيع المنتجات النفطية.

واتهم عضو التنسيقية الذي فضل عدم ذكر اسمه “الاحزاب المتنفذة بالسلطة ونواب ومسؤولين حكوميين بالتلاعب بالأسماء لصالح اتباعهم”، محملا “محافظ ذي قار ووزارة النفط واحزاب السلطة ونواب محافظة ذي قار مسؤولية ضياع حقوق الخريجين”.

وكانت وزارة النفط اعلنت يوم ( 27 حزيران 2021 ) عن إطلاق استمارة الكترونية للتعيينات في وزارة النفط الا ان المعتصمين طالبوا بتعيينهم وفق قائمة الاسماء التي رفعوها وليس عبر التقديم الالكتروني.

ومن جانبه، قال احد موظفي ديوان المحافظة لـ(المدى) ان “المتظاهرين من خريجي الكليات والمعاهد اغلقوا جميع الطرق المؤدية الى ديوان المحافظة ما حال دون وصول المنتسبين الى البناية المذكورة”، مشيرا الى انه “شاهد الحجارة المتناثرة والاطارات المحروقة على امتداد الطرق المقطوعة “.

واكد حصول مناوشات بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب.

وكان المئات من الخريجين الغاضبين اقدموا يوم السبت (10 تموز 2021 )، على اغلاق مبنى محافظة ذي قار وقطع عدد من التقاطعات والطرق الرئيسة بالإطارات المحروقة، وذلك احتجاجا على استبدال قوائم اسمائهم بأسماء اخرى ضمن تعيينات وزارة النفط. وشملت الفعاليات الاحتجاجية التي قام بها خريجو المعاهد والكليات قطع تقاطع البهو وسط الناصرية وشارع الامام علي بالإطارات المحروقة والحشود البشرية، ناهيك عن غلق ديوان المحافظة فيما احتشد المئات منهم في ميدان التظاهرات الرئيس في ساحة الحبوبي، وقد تسبب قطع تقاطع البهو بتعطيل حركة المرور ما استدعى تدخل القوات الامنية واطلاق الرصاص بالهواء لتفريق المتظاهرين.

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