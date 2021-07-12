لا حظر تجوال خلال أيام العيد

أعلنت وزارة الصحة، امس الأحد، عدم وجود حظر شامل خلال أيام عيد الأضحى، فيما أشارت الى إمكانية مزاولة النشاطات اليومية بشكل طبيعي إذا كان هناك التزام من ناحية التباعد ولبس الكمامة.

وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الامير إن “الوزارة لم ترفع لغاية الآن أية توصيات الى اللجنة العليا للصحة والسلامة”، مبيناً أنه “لا يوجد حظر شامل خلال عيد الأضحى”.

وأضاف أن “هناك صعوبة في تطبيق الحظر، كونه لم يؤثر بشكل كبير في معدل الإصابات”، مشيراً إلى أن “الحظر يكون في الشوارع فقط، وليس في المرافق التي تشهد زخماً”.

وشدد عبد الامير على ضرورة “الالتزام بالاجراءات الوقائية كارتداء الكمامة والتباعد”، لافتاً إلى أنه “إذا كان هناك التزام بالاجراءات الوقائية، فمن الممكن مزاولة جميع النشاطات”.

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