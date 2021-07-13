إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء فاجعة مستشفى الحسين (ع)

خرج الاجتماع الطارئ الذي عقده رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي وضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، بالقرارات الآتية:

1- البدء بتحقيق حكومي عالي المستوى، للوقوف على أسباب الحادثة .

2- يتوجه فريق حكومي فورا إلى محافظة ذي قار من مجموعة من الوزراء والقادة الامنيين لمتابعة الإجراءات ميدانياً .

3- سحب يد وحجز مدير صحة ذي قار، ومدير المستشفى، ومدير الدفاع المدني في المحافظة وإخضاعهم للتحقيق أعلاه.

4- توجيه مختلف الوزارات بإرسال مساعدات طبية وإغاثية عاجلة إلى محافظة ذي قار.

5- اعتبار ضحايا الحادث شهداء، وإنجاز معاملاتهم فورياً، وتسفير الجرحى الذين حالاتهم حرجة إلى خارج العراق.

6- إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء الحادثة.

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