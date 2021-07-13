احمد الكاتب ! أنت حجر عثرة أمام عصر النهوض الشيعي!

قبل أيام دعوت أحد الاخوة المثقفين المهتمين بالشأن الثقافي الشيعي، للحوار حول بعض الأمور التي تخص الفكر السياسي الشيعي القديم والحديث (الامامة الإلهية ووجود المهدي الغائب، ونظرية ولاية الفقيه) فكتب الي يقول:

حياك الله اخي الكريم. اعرف اراءك تفصيلا، ولم اكتب ردا عليها من قبل، ولا انوي ذلك، ولكن الردود العلمية عليها متضمنة في بحوثي ومؤلفاتي. ولاية الفقيه ليست نظرية بل مبدأ يقف عليه النظام الاجتماعي الديني الشيعي والمرجعية الدينية منذ ١٢٥٠ سنة، وهو الوجه الآخر لمبدأ نيابة الإمام. وكل من يضرب الأصول التشريعية لهذا النظام؛ فإنما هو يدمر حصون حماية المجتمع الديني، وتعريض أبنائه للقمع والقتل والاضطهاد والحرب الدعائية. وفي مجال التقنين المعاصر لهذا المبدأ، وفق الدستور المبني عليه، فأنه يعد أكثر منظومات الفكر الاجتماعي المعاصر فاعلية وعدالة وانسانية، وحتى على مستوى التطبيق فقد حقق النظام قفزات تاريخية نوعية في الواقع الشيعي. واذا قارنته بالانظمة الليبرالية التي تدافع عنها، وتحديدا في البلدان السنية؛ لأذهلك الفارق على كل المستويات، وهو ما تلمسته خلال ٣٠ عاما من العيش في عدد من هذه اابلدان. بالتالي؛ نظام ولاية الفقيه ليس حجرة عثرة، بل افكار امثالك التي تعطي الذريعة للوهابية والطائفيين لتكفير الشيعة وذبحهم؛ هو حجر العثرة امام حماية الشيعة وتطورهم وعصر صعودهم وقيامتهم. فإذا ذهبت الى بلدان الصعود الشيعي في ايران والعراق ولبنان وسوريا واليمن، ستجد الفارق بين العاملين الفاعلين البنائين، وبينكم انتم القاعدون المنظرون الهدامون، بذريعة النقد والتصحيح، تبعا لخطى كسروى وبرقعي وغيرهما اذهب الى مواقع التكفيريين والطائفيين وستجد ان اغلب موادهم في تكفير الشيعة وتخطئتهم وضربهم ببعض، تعتمد على كتاباتك وكتابات واقوال حسين المؤيد واحمد الكاتب ( جنابك) واللهياري وعلي الكوراني وياسر الحبيب وآخرين، رغم انكم مجموعة متناقضة يساهم كل منكم على شاكلته في تمزيق النسيج الشيعي من داخلة، بذرائع مختلفة. اخي الفاضل.. انت وكل هذه المجموعة لاتفرقون بين التشيع كمنظومة فقهية عقائدية وبين الشيعة كمجتمع انساني، فتقومون بذريعة نقد مباني التشيع بجلد الشيعة وتكريس تعريضهم لكل المظالم والتشويه. طبعا اعرف اجاباتك مقدما، واعرف كل ماستكرره، ولم اكن بوارد السجال معك، ولكني احتراما لرسالتك وماورد فيها من اخطاء وتجني، اضطررت الى الرد. علماً؛ أنني لا أقلل من شأن قلمك وجهودك البحثية، فهي تستحق الرد عليها؛ لأن اغلبها نناج غمل مضن. لكني شخصبا لا أرى ان موضوعاتها تمثل اولوية في سلم الموضوعات البحثية في واقعنا، ولا ارى أن الرد عليها يمثل اولوية، بالنسبة لي على الأقل، ولاسيما في ظل التحديات الوجودية التي تستهدف عصر النهوض الشيعي. تحياتي وشكري على التواصل.

واجبته باختصار:

– اشكرك على صراحتك وأدبك العالي، ولعلي أتفق معك في هدف العمل من أجل النهضة الشيعية المعاصرة، ولكني اختلف معك في ان النقد الداخلي هو من اجل التطوير والتقدم نحو الأمام وليس لمعاكسة التطور. هذا باختصار وسأجيبك بالتفصيل، وان كنت لا ترغب في الحوار معي. شكرا لك

فرد علي قائلا:

بالعكس عزيزي.. انا سعيد في الحوار مع باحث جاد منتج مثلك، لكن المشكلة هي في اولويات البحث وتوجهاته، فأنا اعمل على ترصين وتقوية قواعد حماية الواقع الشيعي واجتماعنا السياسي والديني، من اجل مجتمعي وعائلتي واولادي واحفادي وقومي، وأسد الذرائع امام من يريد تدميرنا وذبحنا بحجة الانحراف والكفر والاوهام، بينما جنابك تخلق هذا الذرائع، وتفتح أبوابها. ولست في مقام التشكيك بنواياك واهدافك، او اتهمك – لاقدر الله – بالارتباط بجهات اجنبية، فهذه امور علمها عند ربي ولا اعطي لنفسي الحق في أن يكون لي رأي فيها، ولكن ما يهمني هو مخرجات كتاباتك؛ فهي مضرة جدا، ليس في خطورة تعرضها لثوابت عقدية؛ بل لآثارها على اجتماعنا الديني والسياسي، وهو مايهمني أكثر بكثير من البحث الكلامي والحديثي والفقهي. والشكر موصول لك.

وكتبت له ما يلي:

اخي العزيز

أنت تعرف جيدا أنني كنت واحدا من العاملين في الحركة الإسلامية الشيعية لمدة ربع قرن، من نعومة اضفاري، وكنت داعية للتشيع هنا وهناك، وقد كتبت اكثر من عشر كتب في الدعوة لمذهب أهل البيت، كما كنت أراه في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، وكنت أؤمن بنظرية ولاية الفقيه، وأيدت الثورة الإسلامية الإيرانية، ضمن اخواني في منظمة العمل الإسلامي، والحركة الرسالية ، وعملت وأعمل من أجل الله والعدل والحرية والوحدة الإسلامية، وقمت أيضا بنقد الفكر السياسي السني والوهابي، في كتابين منفصلين، وحاربت الاستبداد البعثي الصدامي في العراق منذ أول أيام استيلائه على السلطة في العراق عام ١٩٦٨ حتى نلت شرف الحكم علي بالاعدام عام ١٩٧٤ فيما يسمى بمحكمة الثورة البعثية، التي حكمت في نفس الوقت بالاعدام على الشهداء الشيخ عارف البصري ورفاقه الأبرار، ولكني ومنذ فترة طويلة كنت أعاني من السلبيات والانتكاسات والانحرافات ومظاهر الاستبداد في الحركة الإسلامية الشيعية، وكنت أرى بأن تلك الأخطاء تعيق تقدم الحركة والنهوض الشيعي، بل تقضي على الانجازات الإيجابية، وقد قضيت عشرة أعوام في ايران، وعشت الصراع الداخلي بين الأجنحة المختلفة في الثورة، والذي قاد ايران من الحرية والديمقراطية والعدالة الى جو من التشدد والظلم والاستبداد، والاعدامات العشوائية واللاقانونية. ورغم أن الثورة الإسلامية الإيرانية كانت ترفع شعار الوحدة الإسلامية، وان الاستكبار العالمي والأنظمة العربية المستبدة كانت تحارب الثورة وتحاصرها بالسياسة الطائفية، الا أن الثورة نفسها أخفقت في الوفاء لشعار الوحدة الإسلامية، بوضع فقرة في الدستور الإيراني تنص على حصر منصب رئيس الجمهورية بالشيعي الامامي الاثني عشري، مما ولد شعورا بالغبن والتمييز والاقصاء لدى أهل السنة في داخل ايران وخارجها، وكرس انطباعا عاما بأن الثورة طائفية، وقد تعزز هذا الانطباع بتبني الكثير من المراجع الإيرانيين خطابا طائفيا متطرفا ومغاليا، مما أعطى المتطرفين السنة من السلفيين والوهابيين، مادة إعلامية حية لتكفير الشيعة واخراجهم من الإسلام.

اخي العزيز

ليس كل ما حدث ويحدث، وقيل ويقال، خلال العقود الأربعة الماضية، على أرض ايران، أو البلاد الشيعية، كان في خط صعود النهوض الشيعي، وانما كان بعض ما قيل أو حدث ، أيضا خطوة الى الوراء، وانتكاسة في مجالات عديدة، في غير صالح الجماهير الشيعية، وهذا ما دفعني للتوقف وإعادة النظر في بعض المواقف السياسية وخلفيتها الفكرية.

وقد كانت نقطة الانعطاف الرئيسية التي دفعتني لاعادة التفكير بهدف الإصلاح، هو طرح الامام الخميني لنظرية (ولاية الفقيه المطلقة) عام ١٩٨٨وقوله:” ان الحاكم (الفقيه) يستطيع أن يلغي أية اتفاقية شرعية يعقدها مع الامة، اذا رأى بعد ذلك أنها تخالف الإسلام أو مصلحة الأمة”.

وعندما بحثت علميا وفقهيا في هذه النظرية، وجدتها تقوم على أساس نظرية (نيابة الفقهاء عن الامام المهدي). وهي نظرية افتراضية ابتدأت بشكل محدود في أيام الشيخ المفيد والمرتضى والطوسي، في القرن الرابع الهجري، ثم تطورت وتوسعت عبر ألف عام، حتى وصلت الى نظرية (ولاية الفقيه). ثم (الولاية المطلقة). وعندما بحثت في مسألة وجود (الامام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري)في أواسط القرن الثالث الهجري، وجدت أن القول بهذا لم يكن الا افتراضا فلسفيا ظنيا، يخالف العقل والمنطق والتاريخ، فضلا عن مبادئ الإسلام والتشيع، وان هذه الفرضية هي المسؤولة عن تهميش الشيعة وانسحابهم من الحياة السياسية، خلال القرون الماضية، وليس الاستبداد السني، وانها مسؤولة مرة أخرى عن قيام الديكتاتورية المرجعية باسم الامام المهدي، والنيابة العامة عنه.

ووجدت أيضا ان فرضية (وجود الامام الثاني عشر) مسؤولة أيضا عن ادخال الشيعة (الاثني عشرية) في غيتو منعزل ومنفصل عن الأمة الإسلامية، بل ومعاد لها ومستعل عليها بدعوى (الفرقة الناجية) التي تؤمن بنظرية الامامة الإلهية لأهل البيت، ومن آمن بهذه النظرية دخل الجنة، ومن لم يؤمن بها اصبح كافرا فاسقا منافقا ضالا ودخل النار يوم القيامة.

لقد كانت المرحلة الثالثة من اعادتي للنظر في الفكر السياسي الشيعي، تدور حول نظرية الامامة الإلهية نفسها، والتي وجدتها بعد البحث والتحقيق، أنها نظرية مثالية خيالية وهمية لا تستند الى آية صريحة من القرآن الكريم ولا الى أحاديث واضحة من النبي الأكرم، وانما على تأويلات تعسفية للقرآن، واحاديث موضوعة، ومجموعة اساطير و”معاجز” خرافية، ودعاوى ما انزل الله بها من سلطان.

وان نتيجة كل ذلك كانت ولادة طائفة منغلقة على نفسها، ومعادية لمحيطها، وخاضعة لسيطرة رجال يدعون الاجتهاد والنيابة الخاصة والعامة عن امام غير مولود ولا موجود، وبالتالي فان السبب الأساسي لمعاناة الشيعة عبر التاريخ هو فكرهم السلبي المغالي بأهل البيت. وبالرغم من ان أئمة أهل البيت قد مضوا في التاريخ وغير موجودين الآن، ولا يمكن تقديم الولاء السياسي لهم، وان الشيعة اليوم في عصر نهوضهم قد تجاوزوا نظرية الامامة الإلهية وتخلوا عنها عمليا باتجاه المرجعية، أو ولاية الفقيه، أو الفكر الديمقراطي، فان مخلفات الفكر الامامي لا تزال تعزل الشيعة عن بقية المسلمين، وتفرض عليهم نظاما مستبدا باسم المرجعية والنيابة العامة عن الامام المهدي.

ولو قمنا بدراسة وتقييم النهضة الشيعية المعاصرة منذ تفجر الثورة الإسلامية في ايران عام ١٩٧٩ الى الآن، لوجدنا ان النظام الإيراني قد فقد كثيرا من المعجبين به في الداخل والخارج، بعد أن حظي في البداية بتأييد قطاعات واسعة من المسلمين في كل مكان، وكان يمكن له ان يقود العالم الإسلامي، ولكن ملامحه الطائفية وسياسته الضيقة افقدته كثيرا من المعجبين والأنصار.

صحيح ان النظام الإيراني تعرض الى حرب شرسة فكرية وإعلامية وسياسية واقتصادية وعسكرية، من قبل الاستكبار العالمي والأنظمة الرجعية المستبدة، ولكن لا يجوز القاء اللوم كل اللوم على الآخرين، وتنزيه أنفسنا.

ولا أقول بالطبع ان النظام الإيراني كله أخطاء، فان له إيجابيات كثيرة، وعلى رأسها دعم المقاومة في فلسطين ولبنان والعراق وغيرها من البلاد، وان جزءا من الحصار الذي يتعرض له بسبب مواقفه الإيجابية، الا انه كان بامكانه ان يحقق نتائج أكبر لمواقفه الإيجابية لو كان يتبنى سياسة إسلامية لاطائفية.

ان هدفي من وراء قراءتي النقدية للفكر السياسي الشيعي الامامي الاثني عشري المرجعي، هو تحرير الجماهير الشيعية من الاستبداد “الديني” وعقد أواصر الوحدة مع العالم الإسلامي، والتخلص من الأفكار والنظريات المغالية الشركية الخرافية التي تعطي المتطرفين السنة مادة لمهاجمة الشيعة والتشيع.

واذا كنت ترى في عملية نقدي للتراث الشيعي عقبة أمام مسيرة النهوض الشيعي، فان بعض المتطرفين السنة رأوا فيها محاولة لتبييض وجه الشيعة والتشيع، وتمتين ركائز النهضة الشيعية المعاصرة.

انا في الحقيقة أعمل من أجل تحرير الشيعة وعامة المسلمين من الاستبداد والاستعمار، وتوحيدهم وتعزيز الأواصر الأخوية بينهم

احمد الكاتب

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